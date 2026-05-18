Anadolu'nun en büyük teknoloji festivali Teknosel 2026 sona erdi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Selçuklu TEKNOSEL 2026 Teknoloji Festivali geleceğin dahilerinin ödüllerini aldığı coşkulu bir ödül töreniyle noktalandı.

#1
Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve İnnoPark iş birliğinde düzenlenen TEKNOSEL 2026 Teknoloji Festivali dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

#2
Festivalin ilk 3 günlük etabı Selçuklu Belediyesi Uluslararası Kapalı Spor Salonu’nda robot yarışmalarıyla; 2. etabı ise teknoloji yarışmalarının kıyasıya rekabetinin sahne olduğu ve her yaştan insana hitap eden etkinliklerle birlikte Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

#3
Gençler 6 gün süren festival boyunca teknoloji alanında yarışırken etkinlik alanına gelen ziyaretçiler de festivale eşlik etti. Festivalin son gününde düzenlenen törende her 2 etapta da dereceye giren yarışmacılar ödüllerine kavuştu.

#4
Bu yıl 3.’sü gerçekleştirilen ve festival haline dönüşen Selçuklu TEKNOSEL 2026 Teknoloji Festivali’nde Serbest ve Özel kategorilerde toplam 120, Gazze temalı yapay zeka film yarışmalarında 20 finalist, mBlock kodlama yarışmalarında 355 ve robot yarışmalarında 7 kategoride 567 takım yer aldı.

#5
TEKNOSEL 2026’yı tamamladıklarını ve muhteşem bir ödül töreniyle final yaptıklarını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Yarışan çok sayıda takımımız ve çok farklı kategorilerde de ödüle layık görülen yarışmacılarımız vardı. Bütün takımlarımıza, yarışmacılarımıza ödüllerini takdim etmiş olduk.

#6
TEKNOSEL 2026’ya katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Burada gençlerimiz ödül aldı. 1.’ler, 2.’ler, 3.’ler, mansiyon ödülleri, jüri özel ödüllerini verdik. Festivalimize, yarışmalarımıza katılan tüm takımlarımız aslında bizim gözümüzde birinci. Çünkü burada olmak, bu yarışlara katılabiliyor olmak, özgün, yenilikçi fikirleriyle bu yarışmada projeleriyle bulunmak zaten işin en önemli kısmı.

#7
Bu manada bütün yarışmaya katılan takımlarımızı, öğrencilerimizi tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Bu bir başlangıç. Burada olmak, buradaki sunumları yapabilmek, o projeleri burada hem hayata geçirmek hem de bütün gelen misafirlerimize, jüri üyelerimize fikirlerini aktarabilmeleri, anlatabilmeleri ve bu fikirlerle birlikte aslında yenilikçi ürünleri ortaya koyabilmeleri önemli. İnşallah burada ortaya koydukları yenilikçi fikirler önümüzdeki süreçte yeni fikirlerin oluşması, yeni projelerin ortaya çıkması için ilham kaynağı olacak.

#8
İnşallah takımlarımızın, öğrencilerimizin, okullarımızın bu ilgisi olduğu sürece TEKNOSEL Festivalimizi geliştirerek, daha kapsamlı bir şekilde önümüzdeki yıllarda da inşallah devam ettireceğiz” diye konuştu. Ödül Törenine Meram Kaymakamı ve Selçuklu Kaymakam Vekili Bayram Yılmaz, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu, Konya İl Jandarma Komutanı Cemil Lütfi Özkul, Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, İnnoPark Genel Müdürü Ali Kahraman, Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Humar Kahramanlı Örnek, Selçuklu Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan, Selçuklu Belediye Meclis Üyesi Ayşe Lütfiye Poçanoğlu, öğretmenler öğrenciler ve aileleri katıldı.

