Yer altında büyük keşif mi var: TPAO'nun ısrar ettiği petrol sahası için karar verildi
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ait petrol sahası için hükümet kararını verdi. Saha için petrol arama süresi uzatıldı. İşte detaylar...
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ait petrol sahası için hükümet kararını verdi. Saha için petrol arama süresi uzatıldı. İşte detaylar...
Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ait bir petrol arama ruhsatının süresini iki yıl uzattı. 25.06.2026 tarihli ve 8021 sayılı kararla, AR/TPO/K/M41-b pafta numaralı ruhsatın geçerlilik süresi 08.06.2026'dan 08.06.2028'e kadar yenilendi.
Adıyaman ve Şanlıurfa illerini kapsayan 44.474 hektarlık karasal sahaya ait ruhsat, 08.06.2019 tarihinde verilmişti.
TPAO, mücbir sebep kapsamında uzatılmış süresinin sona ermesi üzerine 10.04.2026 tarihinde MAPEG'e başvurdu ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun 6 ncı maddesinin altıncı fıkrasına dayanarak iki yıllık ek süre talep etti.
MAPEG, TPAO'nun başvuru evraklarını inceledi ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ile Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nde belirtilen şekli ve esas şartlara uygunluğu tespit etti.
Bölgenin hidrokarbon potansiyelinin belirlenmesi ve ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla süre uzatım talebini onayladı.
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