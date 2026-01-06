TOGG'un Almanya'da kaç adet satıldığı belli oldu
Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Avrupa'ya açılan yerli ve milli otomobilin Almanya'da kaç adet satıldığını açıkladı.
Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, 2026’da her iki model için yeni renk seçeneklerinin sunulacağını, önümüzdeki dönemde ise farklı sınıflarda yeni modellerle ürün gamının genişletileceğini söyledi. Tosyalı, “Bizim için asıl değerli olan, otomobillerimizin kullanıcılarla uzun vadeli bir güven ilişkisi kurarak büyümesi” dedi.
Tosyalı, Togg’un şarj altyapı markası Trugo’nun da pazar lideri olduğunu belirterek, Nisan 2023’ten bu yana 5 milyon başarılı şarj işlemine ulaşıldığını kaydetti.
Trugo’nun 81 ilde 2 bin 200’ün üzerinde istasyon ve 4 binin üzerinde soketle hizmet verdiğini aktaran Tosyalı, ultra hızlı şarj noktalarında yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanıldığını vurguladı.
Tosyalı’nın aktardığı bilgilere göre Togg, bugün 22 deneyim merkezi ve 76 servis noktasıyla 81 ilde kullanıcılarına hizmet sunuyor. Aralık ayı itibarıyla Antalya, Bursa, Gaziantep, Trabzon ve Tekirdağ’da pilot olarak devreye alınan yeni temsilci bayilik ve servis noktalarıyla ağın daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.
Tosyalı, Togg’un Avrupa yolculuğunun 2025’te Almanya ile başladığını hatırlatarak, yılın son iki ayında 240 satış sözleşmesi yapıldığını ve yıl sonu itibarıyla 144 aracın teslim edildiğini söyledi.
Tosyalı, “Avrupalı bir üretici” algısının, uzaktan güncellenebilen yazılım altyapısı, sade dijital deneyim ve Euro NCAP’ten alınan 5 yıldız sayesinde Alman kullanıcılar tarafından olumlu karşılandığını ifade etti.
