Birileri hala fabrika var mı yok mu diye tartışadursun! TOGG Avrupa yolunda

“Türkiye dünyanın önemli üretim güçlerinden biri” Milli gelirde sanayinin payının belirgin şekilde yükseldiğini söyleyen Bakan Kacır, “Türkiye dünyanın önemli üretim güçlerinden biri. Türk sanayi, bütün dünyaya güçlü şekilde ihracat yapıyor. Milli gelirimizde sanayinin payı belirgin şekilde yükseliyor. Son 6 yıllık dönemde önceki 15 yılla mukayese ettiğimizde milli gelirimizde sanayinin ve üretimin payı belirgin şekilde yükselmiştir. Yüksek teknoloji üretimi Türkiye'de tüm sanayi alanlarında üretim ölçeği büyürken diğer alanlardan belirgin şekilde daha hızlı artmakta. Türkiye'nin bütün dünya ticaretinden aldığı pay bin de 5 düzeyindeydi 20 yıl öncesine gittiğimizde. Bütün dünya ticaretinde Türk ihracatının Türk ürünlerinin aldığı pay ancak binde 5 düzeyindeydi. Şimdi ise bu pay yüzde 1,06 düzeyinde. Yani hep birlikte çalıştık gayret ettik ve nihayetinde tüm dünya ticaretinde bir Türkiye'nin üzerine bir Türkiye daha her birlikte ilave etmiş olduk. Biz İstanbul'da Teknofestler düzenliyoruz. 2018, 2019, 2021 ve 2023 yıllarında İstanbul'da büyük teknoloji festivalleri düzenledik. Her biri dünyanın o yıl düzenlenen en büyük teknoloji festivalleri oldu. İlkini İstanbul Havalimanında gerçekleştirmiştik. 2019, 2021 ve 2023 Teknofestlerini İstanbul Atatürk Havalimanında her birlikte düzenledik” diye konuştu.