Togg, C segmentte yer alacak 2 farklı SUV üretiyor. Her iki araçta da aynı altyapı söz konusu. Kendi içinde ise 160 kW (kısa süre önce satışa çıkan tek motor-arkadan itiş) ve 320 kW (29 Ekim’de gelecek çift motor- dört çeker) şeklinde ikiye ayrılıyor. Ayrıca her iki seçenekte de uzun menzil paketinin olacağını belirtelim.