  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
5

2022-05-04 16:13:59
"Titan" Fethiye'ye geldi

Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen "Titan", yakıt ikmali için Muğla-Fethiye'ye geldi.

#1
Foto - Cayman Adaları bayraklı, 80 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğindeki yat, Fethiye Limanı'na yanaştı.

Cayman Adaları bayraklı, 80 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğindeki yat, Fethiye Limanı'na yanaştı.

#2
Foto - Aliağa Rafinerisi'nden tankerle getirilen akaryakıt, karadan ikmal edilmeye başlandı. Mega yata yiyecek ve içecek ikmali de yapıldığı bildirildi.

Aliağa Rafinerisi'nden tankerle getirilen akaryakıt, karadan ikmal edilmeye başlandı. Mega yata yiyecek ve içecek ikmali de yapıldığı bildirildi.

#3
Foto - İçinde 30'dan çok kabin bulunan yatta, spor solunu, güvertede jakuzi, sinema, plaj kulübü ve buna benzer birçok aktivite imkanı olduğu belirtildi.

İçinde 30'dan çok kabin bulunan yatta, spor solunu, güvertede jakuzi, sinema, plaj kulübü ve buna benzer birçok aktivite imkanı olduğu belirtildi.

#4
Foto - Mısır'dan gelen yatın, ikmalin ardından limandan ayrılacağı bildirildi.

Mısır'dan gelen yatın, ikmalin ardından limandan ayrılacağı bildirildi.

Kuzey Kore'den yeni füze denemesi
Dünya

Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yaptığını açıkladı.

Metrobüs daha kalabalık: CHP'li İmamoğlu, Erdoğan posteri önünde konuştu! Dikkat çeken 'PKK' afişi
Siyaset

Metrobüs daha kalabalık: CHP'li İmamoğlu, Erdoğan posteri önünde konuştu! Dikkat çeken 'PKK' afişi

CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu, "bayram ziyareti" için Doğu Karadeniz turuna çıktı. Gezisine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'den başlay..
CHP'lilerin
Siyaset

CHP'lilerin "tıpış tıpış" sözlerine sinirlendi! Kılıçdaroğlu kağıdı yırtıp attı

CHP'lilerin, "Ekmeleddin İhsanoğlu olayında olduğu gibi yeni bir ‘Tıpış tıpış sandığa gideceksiniz’ muamelesi ile karşılaşmak istemiyoruz." ..
NATO'ya ait İHA'nın rotası gündem oldu: Türkiye ile Rusya'yı ters duruma...
Gündem

NATO'ya ait İHA'nın rotası gündem oldu: Türkiye ile Rusya'yı ters duruma...

NATO'ya ait bir RQ-4 Global Hawk model İHA, Karadeniz'de yeni bir diplomatik krize yer vermemek adına Türk hava sahasını kullanmadı.
Masumlar Aparmanı bugün var mı? TRT 1 yayın akışı 3 Mayıs Salı:
Medya

Masumlar Aparmanı bugün var mı? TRT 1 yayın akışı 3 Mayıs Salı:

Bayram dolayısıyla TV dizilerin yeni bölümleri olup omayacakları merak edilmeye başlandı. TRT 1’in reyting rekorları kıran dizilerinden Mas..
İslam Memiş'ten dikkat çeken tweet: Mayıs'ta göreceğiz
Ekonomi

İslam Memiş'ten dikkat çeken tweet: Mayıs'ta göreceğiz

Ekonomist İslam Memiş, küresel piyasalarda neler olacağının Mayıs ayında görüleceğini ileri sürdü.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay