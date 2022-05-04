2022-05-04 16:13:59 "Titan" Fethiye'ye geldi
Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen "Titan", yakıt ikmali için Muğla-Fethiye'ye geldi.
Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen "Titan", yakıt ikmali için Muğla-Fethiye'ye geldi.
Cayman Adaları bayraklı, 80 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğindeki yat, Fethiye Limanı'na yanaştı.
Aliağa Rafinerisi'nden tankerle getirilen akaryakıt, karadan ikmal edilmeye başlandı. Mega yata yiyecek ve içecek ikmali de yapıldığı bildirildi.
İçinde 30'dan çok kabin bulunan yatta, spor solunu, güvertede jakuzi, sinema, plaj kulübü ve buna benzer birçok aktivite imkanı olduğu belirtildi.
Mısır'dan gelen yatın, ikmalin ardından limandan ayrılacağı bildirildi.
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