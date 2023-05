THY'nin bu süreçte önemli karlar elde ettiğine değinen Bolat, şöyle devam etti: "THY, 2022 yılında Avrupa havacılık tarihinin en büyük rekoru olan 2,7 milyar dolar kar ilan etti. Şu an 414 uçağımız var. Gelecek 10 yılda, geçmiş 20 yıla bakarak daha mütevazi bir büyüme ile yüzde 7,4 büyüyerek 170 milyon yolcu taşımayı ve 810 uçaklık dev bir filoya ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye'ye 2003 yılında 5 milyar dolar katkı getirmişiz, 2023 yılında 19 milyarın üstünde bir gelir getiriyoruz. Eğer 810 uçakta 2033 yılına kadar stratejimiz uygulanırsa Türkiye'ye katkımız 141 milyar dolar olacak. Son 20 yılın 2 senesinde THY zarar etmiş, 2016'daki terör olaylarında ve 2020 yılında pandemide. Onun dışında 18 yıl boyunca her sene kar etmiş ve her sene çift haneli büyümüş. Ortalama yüzde 12 büyümüşüz. Bu tesadüfi gelen bir başarı değil."