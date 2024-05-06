Tesla isim hakkı savaşı veriyor

Ancak Hintli firma ise faaliyet alanının akü üretmek olduğunu ve elektrikli araç segmentine girmeyi planlamadığını söyledi. Bu da pazardaki müşterilerde kafa karışıklığı yarattığı iddialarının asılsız olduğu anlamına geliyor. Davayla ilgilenen hakim, Tesla Power India’ya resmi bir yanıt sunması için üç hafta süre verdi. Tesla ayrıca ticari marka ihlalini geçtiğimiz yıl keşfettiğini ve yasal yollara başvurmadan önce sorunu çözmek istediğini söyledi. Buna rağmen akü üreticisi markasından vazgeçmedi.