2024-05-06 01:57:23 Tesla isim hakkı savaşı veriyor
Tesla Hindistan'da kendi ismini kullanan bir firmaya savaş açtı.
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Tesla Hindistan'da kendi ismini kullanan bir firmaya savaş açtı.
Tesla, davalarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Elon Musk’ın elektrikli otomobil markası Hindistan’da yeni bir dava açtı. Delhi Yüksek Mahkemesinde görülen bir rapora göre Tesla, ülkedeki bir akü üreticisinin ismini değiştirmesini talep ediyor.
Tesla ve Tesla Power India karşı karşıya geldi Hindistan’da görüşülen duruşma Tesla ve Tesla Power India Pvt Ltd markalarını karşı karşıya getirdi. İlk olarak geçtiğimiz açılan isim hakkı davası, akü üreticisinin “Tesla Power” markasını haksız şekilde kullandığını ortaya koydu.
Delhi Yüksek Mahkemesi, Nisan ayında aldığı karar kapsamında Tesla Power’ın belirli reklamları geri çekmesini talep etti ve “Tesla Power” sloganından vazgeçmesine karar verdi. Ancak elektrikli otomobil devi, bu kararın uygulanmadığını dile getirdi.
Davayla ilgili açıklamasında Tesla, Hintli şirketin bu ismi kullanmasının piyasada kafa karışıklığı yarattığını ve ticari marka ihlali anlamına geldiğini savundu. Tesla Power India’nın marka adını kullanmasını engellemek için hem tazminat hem de kalıcı tedbir talebinde bulundu.
Ancak Hintli firma ise faaliyet alanının akü üretmek olduğunu ve elektrikli araç segmentine girmeyi planlamadığını söyledi. Bu da pazardaki müşterilerde kafa karışıklığı yarattığı iddialarının asılsız olduğu anlamına geliyor. Davayla ilgilenen hakim, Tesla Power India’ya resmi bir yanıt sunması için üç hafta süre verdi. Tesla ayrıca ticari marka ihlalini geçtiğimiz yıl keşfettiğini ve yasal yollara başvurmadan önce sorunu çözmek istediğini söyledi. Buna rağmen akü üreticisi markasından vazgeçmedi.
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