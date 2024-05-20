  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Arap ülkesinde Türkiye krizi! Petrol konusunda her şey tamam derken caydılar

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin düştüğü sırada kafaları karıştıran paylaşım! Onlar mı yaptı?

Sadece Reisi değil… Kazada kimler öldü kimler!

Ortalık fena karışmış! İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal çıldırdı! Bu neyin kafası böyle yahu…

Erman Toroğlu'dan derbi sonrası olay sözler: "Fenerbahçe, Galatasaray'ın karizmasını..."

Derbide Djiku'nun gördüğü kırmızı kart doğru mu? Öyle yorumlar geldi ki akıllara ziyan…

Arda Güler'in derbi paylaşımı olay oldu! Villarreal maçı sonrası gündem oldu...

Süper Lig şokta! Ali Koç stadı bastı! Fenerbahçeliler çıldırdı… Dünya gündemine oturdu…

Tesadüf olamayacak kadar ciddi kaza! Havada sis değil sabotaj kokusu var

Rasim Ozan çıldırdı! “Tam bir o.ç.”
Gündem
22
Tesadüf olamayacak kadar ciddi kaza! Havada sis değil sabotaj kokusu var

2024-05-20 09:21:31
Tesadüf olamayacak kadar ciddi kaza! Havada sis değil sabotaj kokusu var

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, dün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı. Dönüş yolunda kaza kırıma uğrayan İbrahim Reisi'nin helikopteri dağlık bir alana düşmüştü. Kaza sonrası Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, enkaz bölgesini bularak İranlı yetkililere bildirdi. Reuters ve İran haber ajansı, kaza sonucu düşen helikopterde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın hayatını kaybettiğini bildirdi. Helikopterin düşmesi kaza mı yoksa sabotaj mı? Sorusunu gündeme getirdi.

3
#1
Foto - Tesadüf olamayacak kadar ciddi kaza! Havada sis değil sabotaj kokusu var

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kötü hava koşulları nedeniyle dağlık alana düştü. Yaşanan kaza sonrası arama kurtarma ekipleri bölgeye ulaştı. Türkiye'nin kaza ile görevlendirdiği Akıncı İHA enkaz bölgesini bularak İranlı yetkililere bildirdi. Reuters ve IRNA helikopter kazasında Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yanı sıra Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de aralarında yer aldığı 9 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi

#2
Foto - Tesadüf olamayacak kadar ciddi kaza! Havada sis değil sabotaj kokusu var

HELİKOPTERDE DIŞİŞLERİ BAKANI DA BULUNUYORDU Reisi'yi taşıyan helikopterde, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de bulunduğu duyuruldu.

#3
Foto - Tesadüf olamayacak kadar ciddi kaza! Havada sis değil sabotaj kokusu var

İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin dün geçirdiği kazada kurtulan olmadığını duyurdu.

#4
Foto - Tesadüf olamayacak kadar ciddi kaza! Havada sis değil sabotaj kokusu var

Reisi'nin helikopterinde bulunan Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 üst düzey askeri yetkili ile 3 mürettebatın da kazada yaşamını yitirdiği kaydedildi.

#5
Foto - Tesadüf olamayacak kadar ciddi kaza! Havada sis değil sabotaj kokusu var

"3 HELİKOPTERDEN BİRİ DÜŞTÜ" Öte yandan, Doğu Azerbaycan Eyalet Vali Yardımcısı Cebbarali Zakiri, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin konvoyunda meydana gelen helikopter kazasına ilişkin 3 helikopterden 2'sinin iniş yaptığını, birinin düştüğünü söyledi.

#6
Foto - Tesadüf olamayacak kadar ciddi kaza! Havada sis değil sabotaj kokusu var

Cumhurbaşkanı Reisi'nin konvoyundaki 3 helikopterden 2'sinin iniş yaptığını, birisinin de düştüğünü belirten Zakiri, "Olay yerine henüz ulaşmadım. Olası yaralılar ve sayısı hakkında bir şey söyleyemem. Olayın nasıl olduğunu bilmiyorum." dedi.

#7
Foto - Tesadüf olamayacak kadar ciddi kaza! Havada sis değil sabotaj kokusu var

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI HAVADAN YAPILAMIYOR İran Kızılayı, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşırken "kaza" geçiren helikopterle ilgili arama kurtarma çalışmalarının olumsuz hava şartları nedeniyle havadan yapılamadığını bildirdi.

#8
Foto - Tesadüf olamayacak kadar ciddi kaza! Havada sis değil sabotaj kokusu var

İran devlet televizyonuna konuşan İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

#9
Foto - Tesadüf olamayacak kadar ciddi kaza! Havada sis değil sabotaj kokusu var

TÜRKİYE'DEN TAM DESTEK İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter konvoyunun düştüğü bölgede sis, yağmur ve rüzgar nedeniyle kurtarma ekipleri ulaşmakta zorluk yaşadı. İran Türkiye'den gece görüşlü arama kurtarma helikopter desteği istedi.

#10
Foto - Tesadüf olamayacak kadar ciddi kaza! Havada sis değil sabotaj kokusu var

İran'ın talebi üzerine Türkiye hızla bölgeye 1 Akıncı İHA ve 1 gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter gönderdi. Ayrıca AFAD'ta arama kurtarma çalışmalarına destek için İran'a 32 dağcı ile 6 araç gönderdi.

#11
Foto - Tesadüf olamayacak kadar ciddi kaza! Havada sis değil sabotaj kokusu var

Milil Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; " İran makamlarınca Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla yapılan talebe istinaden İran Cumhurbaşkanı ve heyetinin kaza kırıma uğrayan helikopterinin arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere bir Akıncı İHA ve bir gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter görevlendirilmiştir" derildi.

#12
Foto - Tesadüf olamayacak kadar ciddi kaza! Havada sis değil sabotaj kokusu var

HELİKOPTERİN ENKAZININ YERİNİ AKINCI İHA TESPİT ETTİ İran'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle güçlükle yürütülen arama kurtarma çalışmaları için İran'ın talebi üzerine bölgeye gönderilen Akıncı İHA, enkazın yerini tespit etti. Saatlerce Tebriz semalarında uçuş gerçekleştiren Akıncı İHA'nın kaydettiği ısının helikopterin enkazı olduğu anlaşıldı.

#13
Foto - Tesadüf olamayacak kadar ciddi kaza! Havada sis değil sabotaj kokusu var

Akıncı İHA'nın aktardığı koordinat verilerinin hızla İran makamlarına verilmesiyle kurtarma ekipleri o noktaya sevk edildi. İran Kızılayı'ndan yapılan açıklamada ise; "Türk İHA'sı Akıncı'nın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Tevil köyü yakınlarında tespit ettiği 2 ısı kaynağının bulunduğu bölgeye arama kurtarma timleri sevk edildi" denildi.

#14
Foto - Tesadüf olamayacak kadar ciddi kaza! Havada sis değil sabotaj kokusu var

DÜNYANIN GÖZÜ TÜRK AKINCISI'NDA İran Cumhurbaşkanı ve heyetinin bulunduğu helikopterlerin bulunması için yürütülen arama tarama faaliyetlerine destek için gönderdiği Akıncı İHA, İran semalarında aktif olarak uçuş yaptı. Akıncı İHA'nın sağladığı canlı görüntüler dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişi tarafından an be an takip edildi.

#15
Foto - Tesadüf olamayacak kadar ciddi kaza! Havada sis değil sabotaj kokusu var

Akıncı İHA İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi aradığı uçuşta dünyada en çok takip edilen hava aracı oldu. Sosyal medya platformu X'te yayınlanan Akıncı İHA'nın canlı görüntüleri ilk saatte 4 milyon kişi tarafından izlendi.

#16
Foto - Tesadüf olamayacak kadar ciddi kaza! Havada sis değil sabotaj kokusu var

AKINCI İHA DÜNYANIN EN COK TAKİP EDİLEN HAVA ARACI OLDU Akıncı İHA'nın görüntüleri onlarca sosyal medya platformu tarafından canlı yayınlanırken, FlightRadar24 uygulaması üzerinden yüz binlerce kişi Akıncı İHA'yı takip etti.

#17
Foto - Tesadüf olamayacak kadar ciddi kaza! Havada sis değil sabotaj kokusu var

Canlı görüntünün yayınlanmasıyla birlikte Akıncı İHA, FlightRadar24 uygulamasında 210 bin kişiyle birinci sırada yer aldı.

#18
Foto - Tesadüf olamayacak kadar ciddi kaza! Havada sis değil sabotaj kokusu var

AKINCI İHA YURDA DÖNDÜ Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, enkaz bölgesinin tespit çalışmasını başarıyla tamamlayarak Türkiye'deki görevine döndü.

#19
Foto - Tesadüf olamayacak kadar ciddi kaza! Havada sis değil sabotaj kokusu var

ABD'DEN AÇIKLAMA ABD Dışişleri Bakanlığı, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi helikopter kazasıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini açıkladı.

#20
Foto - Tesadüf olamayacak kadar ciddi kaza! Havada sis değil sabotaj kokusu var

CBS News'de yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığından bir sözcü Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı taşıyan helikopter kazasıya ilgili açıklama yaptı.

#21
Foto - Tesadüf olamayacak kadar ciddi kaza! Havada sis değil sabotaj kokusu var

ABD'NİN YAPTIRIM LİSTESİNDEYDİ Reisi, siyasi tutukluların idam edilmesinde ve 2009'daki sosyal çalkantıların bastırılmasında oynadığı iddia edilen rol nedeniyle Kasım 2019'da ABD tarafından yaptırım listesine alındı. İbrahim Reisi'nin ismi, Hamaney sonrasında ülke liderliği makamına oturması muhtemel adayların arasında bulunuyordu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Bu kurtlar sofrasi emperyslustlerin hedefi cografyada TESADUFE-KAZAYA YER YOKTUR! mergum Muhsin Baskanin suikastini hatirlatti ayni yonltem

........

kararsız

fetö yapmıştır.
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
Reisi'ye suikast mi düzenlendi? Helikopter kazasından önceki son sözleri dikkat çekti
Gündem

Reisi'ye suikast mi düzenlendi? Helikopter kazasından önceki son sözleri dikkat çekti

Helikopter kazası geçiren ve saatlerdir kendisine ulaşılamayan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin, olaydan kısa bir süre önce Azerbaycan C..
İran'dan son dakika Reisi açıklaması! Yeni gelişmeyi duyurdular
Dünya

İran'dan son dakika Reisi açıklaması! Yeni gelişmeyi duyurdular

İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetini taşırken kazaya uğrayan helikoptere ilişkin, arama kurtar..
Son dakika: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin enkazına ulaşıldı! Reisi hayatını kaybetti.
Gündem

Son dakika: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin enkazına ulaşıldı! Reisi hayatını kaybetti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin bulunduğu helikopter, zorlu hava koşulları nedeniyle Doğu Azerbaycan eyaletinde dağlık arazide kaza yap..
Son dakika! İran Cumhurbaşkanı Reisi için Türkiye harekete geçti
Gündem

Son dakika! İran Cumhurbaşkanı Reisi için Türkiye harekete geçti

Dışişleri Bakanlığı, helikopter kazasının ardından kendisinden haber alınamayan İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekiler için Türkiye'ni..
İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin vefat ettiği dakikalarda İsrail boş durmadı. Netanyahu’dan dikkat çeken hamle
Gündem

İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin vefat ettiği dakikalarda İsrail boş durmadı. Netanyahu’dan dikkat çeken hamle

İsrail tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda İran’ın önemli üst düzey isimleri öldürülmüştü. Şimdi de İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin vefa..
AFAD Reisi için teyakkuza geçti!
Gündem

AFAD Reisi için teyakkuza geçti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gereken her türlü desteği vermeye hazırız" mesajının ardından AFAD, İran Cumhurbaşkanı Reisi için gec..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23