Tesadüf olamayacak kadar ciddi kaza! Havada sis değil sabotaj kokusu var

DÜNYANIN GÖZÜ TÜRK AKINCISI'NDA İran Cumhurbaşkanı ve heyetinin bulunduğu helikopterlerin bulunması için yürütülen arama tarama faaliyetlerine destek için gönderdiği Akıncı İHA, İran semalarında aktif olarak uçuş yaptı. Akıncı İHA'nın sağladığı canlı görüntüler dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişi tarafından an be an takip edildi.