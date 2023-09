Teröristlerin kol gezdiği yerlerde şimdi fıstık yetiştiriliyor!

"120 çiftçimize ait 40 bin adet fidanın aşılamasını yaptık" Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Erdoğan Yıldız, her zaman çiftçilerin yanında olduklarını söyledi. Bölgede sağlanan huzur ortamı ile beraber kentin coğrafi ve engebeli yapısı nedeniyle fıstık üretimine elverişli olan atıl durumdaki arazilerde son 3 yılda 300 bin adet fıstık fidanının çiftçilere dağıtılarak dikiminin yapıldığını belirten Yıldız, "Bizim buradaki amacımız, Siirt çeşidi fıstığın ilimizde yaygınlaştırılmasını sağlamaktır. Bunun için yüzde 90 hibe ile çiftçilerimize fidanlar veriyoruz ve sonbaharda 100 bin fidan daha vereceğiz. Bu fidanlardan aşı yaşına gelmiş olan fidanlarımızı biz aşılıyoruz. 120 çiftçimize 40 bin adet fidanın aşılamasını yaptık. Bu şekilde çiftçilerimize 'üretim sizden destek bizden' diyoruz. Her türlü ve her şekilde çiftçilerimizin yanındayız” dedi.