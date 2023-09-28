Teröristlerin kol gezdiği yerlerde şimdi fıstık yetiştiriliyor!

"İlimiz ve ilçelerimiz olaylar ile anılıyordu, şu anda huzur ortamı var" Bu yıl kasım ayında verilecek 100 bin fidan ile atıl arazilerde toplamda 400 bin fidanın yeşermiş olacağını ifade eden Namdar, şöyle konuştu: "Bazı fidanlara Siirt fıstığı aşılanmasına da başladık. 2022 yılı programında biz 30 bin adet fıstık ağacının aşılama projesine destek sağladık. 2023 yılında 42 bin adet aşı yaptırdık. 8 bin adet fıstık ağacının aşısı da birliğimiz tarafından yapıldı. 2023 yılında 11 ayda dağıtılmak üzere tekrar birliğimiz bünyesinde 100 bin adet fidan yetiştirdik. Bunların da 11 ayda valiliğimiz tarafından çiftçilerimize dağıtımı yapılacak. Bundan önce ilimiz ve ilçelerimiz olaylar ile anılıyordu. Şu anda huzur ortamı var. Kurum yetkililerimize çok teşekkür ediyoruz bu güvenli ortamı sağladıkları için. Allah’ın izni ile hem fıstıklarımızdan elde edilecek gelirle ekonomimize büyük bir katkı sağlanacak.”