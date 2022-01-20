Televizyon karşısında uyumanın 5 tehlikesi

Özellikle de sürekli masa başı işi yapan, rutin yaşayanlarda çok görülen bir durum. Bunun bir tık sonrası Alzheimer'a gidiyor. Depresyona sürüklüyor Düzgün uyuyamazsanız uyku borç oluşturur. Uyku bu borcu mutlaka ödettirir. Gün içinde sizin fark etmediğiniz uyuklamalarınız olur. Gece bir - iki saat yeter diyenler, gün içinde uyuklarsa beynini kandırmış olur. Böylece yorgunluk artar, konsantrasyon bozulur, sinirlilik olur, depresyon oluşur.