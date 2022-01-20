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Sağlık
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Televizyon karşısında uyumanın 5 tehlikesi

2022-01-20 04:56:16
Televizyon karşısında uyumanın 5 tehlikesi

Televizyon izlerken uyumak sağlığı olumsuz yönde etkiliyor.

#1
Foto - Televizyon izlerken uyuyakalanlar kulübündenseniz, zararlarını duymak sizi bu alışkanlıktan geçirebilir.

Televizyon izlerken uyuyakalanlar kulübündenseniz, zararlarını duymak sizi bu alışkanlıktan geçirebilir.

#2
Foto - Televizyon,

Televizyon, "öldüren eğlence" olarak da literatürde kendine yer bulmuş, çağların en önemli icatları arasında olmakla birlikte çeşitli zararları da bulunan bir kitle iletişim aracı.

#3
Foto - Özellikle bir şeyler izlerken koltukta sızmayı sevenler için...

Özellikle bir şeyler izlerken koltukta sızmayı sevenler için...

#4
Foto - Başta masum görünen bu eylem alzeimerdan tutun ruhsal ve fiziksel çeşitli hastalıklara yol açabiliyor.

Başta masum görünen bu eylem alzeimerdan tutun ruhsal ve fiziksel çeşitli hastalıklara yol açabiliyor.

#5
Foto - Uyku sağlıklı bir şekilde yaşamanın ilk kuralları arasında yer almakla beraber düzen sağlanmadığında ciddi sorunlarla karşımıza çıkıyor.

Uyku sağlıklı bir şekilde yaşamanın ilk kuralları arasında yer almakla beraber düzen sağlanmadığında ciddi sorunlarla karşımıza çıkıyor.

#6
Foto - Peki televizyon karşısında uyumanın ne gibi zararları olabilir? Sizler için araştırdık...

Peki televizyon karşısında uyumanın ne gibi zararları olabilir? Sizler için araştırdık...

#7
Foto - Uyku bozuklukları Televizyon karşısında uyumak yapılan en büyük hatalardan biridir. Siz uyusanız bile, beyninizin bir kısmı televizyonu takip etmeye devam eder.

Uyku bozuklukları Televizyon karşısında uyumak yapılan en büyük hatalardan biridir. Siz uyusanız bile, beyninizin bir kısmı televizyonu takip etmeye devam eder.

#8
Foto - Yani televizyonun parlak ışığıyla birlikte aslında uyku düzeninizde bir bozukluk meydana geliyor. Beyine ‘Artık uyuma zamanı’ mesajı gitmiyor.

Yani televizyonun parlak ışığıyla birlikte aslında uyku düzeninizde bir bozukluk meydana geliyor. Beyine ‘Artık uyuma zamanı’ mesajı gitmiyor.

#9
Foto - Bu durumda beyin tam uyku haline giremez ve kalitesiz bir uyku ile karşı karşıya kalırsınız. Günlük performans azalır ve zamanla yaşam kalitesi bozulur.

Bu durumda beyin tam uyku haline giremez ve kalitesiz bir uyku ile karşı karşıya kalırsınız. Günlük performans azalır ve zamanla yaşam kalitesi bozulur.

#10
Foto - Obeziteye davetiye Derinleşemeyen uyku ile obezite arasında bir ilişki olabileceğini belirten uzmanlar, aydınlık bir ortamda ya da televizyon karşısında uyumanın, melatonin salınımını azaltarak uyku kalite ve düzenini bozduğuna dikkat çekiyor.

Obeziteye davetiye Derinleşemeyen uyku ile obezite arasında bir ilişki olabileceğini belirten uzmanlar, aydınlık bir ortamda ya da televizyon karşısında uyumanın, melatonin salınımını azaltarak uyku kalite ve düzenini bozduğuna dikkat çekiyor.

#11
Foto - Alzeimer riski Televizyonun hipnoz edici durumu da var. Televizyon programlarında, dizilerde bilinçaltını etkileyen mesajlar var. Uyuduğunuz sırada da bu mesajları alıp etkilenebiliyorsunuz.

Alzeimer riski Televizyonun hipnoz edici durumu da var. Televizyon programlarında, dizilerde bilinçaltını etkileyen mesajlar var. Uyuduğunuz sırada da bu mesajları alıp etkilenebiliyorsunuz.

#12
Foto - Özellikle de sürekli masa başı işi yapan, rutin yaşayanlarda çok görülen bir durum. Bunun bir tık sonrası Alzheimer'a gidiyor. Depresyona sürüklüyor Düzgün uyuyamazsanız uyku borç oluşturur. Uyku bu borcu mutlaka ödettirir. Gün içinde sizin fark etmediğiniz uyuklamalarınız olur. Gece bir - iki saat yeter diyenler, gün içinde uyuklarsa beynini kandırmış olur. Böylece yorgunluk artar, konsantrasyon bozulur, sinirlilik olur, depresyon oluşur.

Özellikle de sürekli masa başı işi yapan, rutin yaşayanlarda çok görülen bir durum. Bunun bir tık sonrası Alzheimer'a gidiyor. Depresyona sürüklüyor Düzgün uyuyamazsanız uyku borç oluşturur. Uyku bu borcu mutlaka ödettirir. Gün içinde sizin fark etmediğiniz uyuklamalarınız olur. Gece bir - iki saat yeter diyenler, gün içinde uyuklarsa beynini kandırmış olur. Böylece yorgunluk artar, konsantrasyon bozulur, sinirlilik olur, depresyon oluşur.

#13
Foto - Dinlenmeyi engelliyor Avusturya’daki Salzburg Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırma, insan beyninin olası tehditlere karşı tetikte kalmak için uyku sırasında tanıdık olmayan seslere dikkat ettiğini ortaya koydu. Genel olarak, çalışma, bir televizyondan gelen tanıdık olmayan seslerin, beyin daha yüksek alarmda olduğu için dinlendirici bir gece uykusunu engellediğini ortaya koydu.

Dinlenmeyi engelliyor Avusturya’daki Salzburg Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırma, insan beyninin olası tehditlere karşı tetikte kalmak için uyku sırasında tanıdık olmayan seslere dikkat ettiğini ortaya koydu. Genel olarak, çalışma, bir televizyondan gelen tanıdık olmayan seslerin, beyin daha yüksek alarmda olduğu için dinlendirici bir gece uykusunu engellediğini ortaya koydu.

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