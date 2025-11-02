TEKNOFEST’te finale kaldılar! İmam hatipli kızlardan teknoloji devrimi

11. sınıf öğrencisi Rabia Yılmaz, 2,5 senelik bir çalışmanın ürünü olan Firuze projesindeki amaçlarının çeşitli yarışmalara katılmak ve ödüller kazanmak olduğunu belirterek, ilk yıllarda minimal ve verimlilik odaklı planlanan araç projesini daha da geliştireceklerini anlattı. Daha estetik bir araç ortaya çıkarmak için çalıştıklarını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti: "Aracımız yarış haftasında büyük bir ilgi görmüştü. Bu çok kapsamlı bir proje. Elektrikli araç projesinde bireysel olarak kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Aynı zamanda bir grup çalışması içerisine girişerek de bir ürün ortaya koymamız gerekiyor. Mekanik, elektronik, yazılım olsun bu alanlarda tek tek üyelerimizi önce eğitmeye yönelik bir süreç geliştirdik. Daha sonra herkes uzmanlaştığı bölümlerde araba üzerinde çalışmalara başladı. En son herkesin kendi alanında geliştirdiği komponentleri bir araya getirerek şu anki halini ortaya çıkardık." Yarışma prosedürleri kapsamında kendi emekleriyle alüminyum profilden aracın üzerini kapattıklarını belirten Yılmaz, "Şu anki halinden çok memnunuz hepimiz. Gördüğümüzde çok fazla anı, tecrübe görüyoruz üzerinde, çok fazla şey hatırlatıyor bize. Aynı zamanda insanın üzerinde birçok emeği bulunan bir şeyi ortaya çıkarabilmesi çok gurur verici." dedi. 11. sınıf öğrencisi Melisa Kement de 2 yıl önce 6 proje ile yola çıktıklarını, ilk yıllarında TEKNOFEST'te Liseler Arası İHA Yarışması, Robolig Yarışması, Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ve roket yarışmalarına hazırlandıklarını söyledi. Kement, takımın geliştirdiği projeleri şöyle aktardı: "Adını 'Orhan' koyduğumuz robotumuz TEKNOFEST Robolig'de Türkiye dördüncüsü oldu. Biz bir sonraki sene biraz daha dünyaya açılarak uluslararası alanda en prestijli robot yarışması olan FRC'ye katılmak istedik. Orada da 'Laz Ziya' robotumuz Türkiye şampiyonu oldu ve dünya şampiyonasına davet alarak Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi gururla temsil ettik. Firuze bu sene TEKNOFEST 2025'te Efficiency Challenge'ta finale kaldı. Turna ve Ebabil İHA'larımız, liseler arası İHA kategorisinde finale kaldı ve Nazlı robotumuz TEKNOFEST RoboLig'de finale kalma başarısı gösterdi."