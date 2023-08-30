TEKNOFEST heyecanı bugün başlıyor

Girişimcilik ekosistemine katkı sağlama hedefi doğrultusunda Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ana yürütücülüğünde Aralık 2023'te İstanbul'da düzenlenecek olan Take Off Girişim Zirvesi'nin ön etkinlikleri de ilk olarak TEKNOFEST Ankara'da, ardından TEKNOFEST İzmir'de gerçekleşecek. Take Off Girişim Zirvesi Ön Etkinliği birincileri toplamda 2 milyon 225 bin TL nakdi ödül kazanma ve Take Off Girişim Zirvesi'ne katılma hakkı kazanacak. 2018'den bu yana milyonlarca ziyaretçiyi ağırladı İlk günden bugüne TEKNOFEST'in rakamları şöyle: "TEKNOFEST 2018: 2 düzenleyici kuruluş, 28 paydaş kurum, 14 farklı kategoride teknoloji yarışması, 2 milyon TL'den fazla ödül, 2 milyon TL'den fazla maddi destek, 4 bin 333 takım başvurusu, 20 binden fazla kişi başvurusu, 750'den fazla finalist takım, 2 binden fazla finalist kişi, 550 bin festival ziyaretçi sayısı. TEKNOFEST 2019: 2 düzenleyici kuruluş, 53 paydaş kurum, 19 farklı kategoride teknoloji yarışması, 2 milyon TL'den fazla ödül, 4 milyon TL'den fazla maddi destek, 81 il, 122 ülke, 17 bin 373 takım başvurusu, 50 binden fazla kişi başvurusu, 2 binden fazla finalist takım, 10 binden finalist kişi, 1 milyon 720 bin festival ziyaretçi sayısı. TEKNOFEST 2020: 2 düzenleyici kuruluş, 63 paydaş kurum, 21 farklı kategoride teknoloji yarışması, 3 milyon TL'den fazla ödül, 4 milyon TL'den fazla maddi destek, 81 il, 84 ülke, 20 bin 197 takım başvurusu, 100 binden fazla kişi başvurusu, 1.260'tan fazla finalist takım, 5 binden fazla finalist kişi, pandemi sebebiyle ziyaretçiye kapalı gerçekleştirildi. TEKNOFEST 2021: 2 düzenleyici kuruluş, 72 paydaş kurum, 35 farklı kategoride teknoloji yarışması, 5 milyon TL'den fazla ödül, 7 milyon TL'den fazla destek, 81 il, 111 ülke, 44 bin 912 takım başvurusu, 200 binden fazla kişi başvurusu, 2 bin 200'den fazla finalist takım, 13 binden fazla finalist kişi, 1 milyon festival ziyaretçi sayısı. TEKNOFEST 2022: 2 düzenleyici kuruluş, 98 paydaş kurum, 40 farklı kategoride teknoloji yarışması, 7 milyon TL'den fazla ödül, 22 milyon TL'den fazla maddi destek, 81 il, 107 ülke, 154 bin 34 takım başvurusu, 600 binden fazla kişi başvurusu, 5 bin 960'tan fazla finalist takım, 27 binden fazla finalist yarışmacı, 1 milyon 250 bin festival ziyaretçi sayısı. TEKNOFEST 2023: 2 düzenleyici kuruluş, 123 paydaş kurum, 44 farklı kategoride teknoloji yarışması, 20 milyon TL'den fazla ödül, 20 milyon TL'den fazla malzeme desteği, 81 il, 100 ülke, 337 bin 744 takım başvurusu, 1 milyondan fazla yarışmacı başvurusu, 3 binden fazla finalist takım, 12 binden fazla finalist yarışmacı."