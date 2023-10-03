2023-10-03 12:25:54 TCG İstanbul'da ‘Cenk' detayı gözlerden kaçmadı: Türkiye'nin bir alanda daha dışa bağımlılığı sona erdirdi
Pakistan için üretilen Babur gemisinin teslimatının yapıldığı törende dikkat çeken bir detay uzmanların gözünden kaçmadı. TCG İstanbul'da kullanılan ve Türk mühendislerce geliştirilen Cenk-S radarına dikkat çeken uzmanlar, Türkiye'nin bir alanda daha dışa bağımlılığının sona erdiğini ifade etti. Geçtiğimiz günlerde hem Akhisar ve Koçhisar'ın denize indirildiği hem de Pakistan için üretilen Babur gemisinin teslimatının yapıldığı törende kritik bir detay vardı. TCG İstanbul'da kullanılan ve Türk mühendislerce geliştirilen Cenk-S radarına dikkat çeken uzmanlar, Türkiye'nin bir alanda daha dışa bağımlılığı sona erdirdiği görüşünde... Türkiye'nin Mavi Vatan konsepti kapsamında özellikle denizlerde gelmek istediği nokta ve izlediği yol haritasının en önemli kolonlarından biri hiç şüphesiz MİLGEM olarak kısaltılan Milli Gemi Projesi... Aslında bu proje sadece Ankara'nın kendi ihtiyaçları için değil, 'made in Türkiye' imzalı deniz platformları ihracatı açısından da oldukça değerli. Bilindiği üzere Türk savunma sanayiinin deniz platformları alanında tek kalemde gerçekleştirdiği en büyük ihracat Pakistan MİLGEM Projesi. Bu program, Pakistan Donanması için 4 adet MİLGEM ADA Sınıfı Korvet'in üretilmesini kapsıyor. Bu korvetlerden ikisi ülkemizdeki İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda diğer ikisi ise Pakistan'daki Karaçi Tersanesi'nde inşa ediliyor.