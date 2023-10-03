TCG İstanbul'da ‘Cenk' detayı gözlerden kaçmadı: Türkiye'nin bir alanda daha dışa bağımlılığı sona erdirdi

YERLİ SİSTEMLE TÜRKİYE ÇOK KRİTİK BİR KAZANIM ELDE ETTİ Kozan Selçuk Erkan, diğer ürünlerde olduğu gibi hava arama radarında da benzer sıkıntılar olabileceğini anımsatıyor ve "Neyse ki şimdi yerli/milli imkanlarla kendi hava arama radarımızı ürettik ve bu risk de ortadan kalktı. Haliyle karşı tedbir uygulamak da daha zor olacak" diyor. Geldiğimiz noktada artık çok çeşitli yüksek teknoloji radarlar ürettiğimize dikkat çeken Erkan, kritik bileşenleri yerlileştirdiğimizi ve bu saatten sonra kesinlikle yerli radar çözümleriyle yola devam edileceğini vurguluyor. İHRAÇ ETTİĞİMİZ GEMİLERDE BU RADAR KULLANILABİLİR Yeni dönemde Türk üretimi radarların sahada kendilerini kanıtladıkça ihracat potansiyellerinin de katlanarak artacağının altını çizen Erkan ve sözlerini şöyle tamamlıyor: "Bu radarları sadece kendi başlarına daha net bir ifadeyle 'tekil ihracat ürünü' olarak da satabilirsiniz. Ancak bu tür ürünler savaş gemisi satışında önemli bir etken oluyor. Gemiyi Türkiye'den alacak ülke, radarı da bizden almayı tercih edecektir. Ayrıca, Pakistan örneğinde olduğu gibi diğer ülkelerle ortak üretim çalışmalarımız var. Bu platformlarda yerli sistemleri kullanmamız gelecekte o ülkelerin başka platformlarında da ana radar olmamızı sağlar. Tüm bunları alt alta koyduğumuzda Cenk-S radarı tam bağımsız savunma sanayi için çok önemli bir kazanım olarak karşımıza çıkıyor."