Kentin ünlü marketine baskın: 4 kamyonet dolusu gıda ürünü toplatıldı
Kentin ünlü marketine baskın: 4 kamyonet dolusu gıda ürünü toplatıldı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan ünlü bir markete CİMER'e yapılan şikayet üzerine baskın düzenlendi. Baskında çok sayıda ürüne el konuldu.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, CİMER üzerinden yapılan şikâyet üzerine yerel bir markete düzenlenen denetimde, son kullanma tarihi geçmiş ve sağlıksız şartlarda saklanan çok sayıda ürüne el konuldu. Denetimlerde 4 kamyonet dolusu gıda ürününün toplatıldığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Şirinevler Mahallesi'nde bulunan bir markette son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulduğuna yönelik CİMER'e yapılan ihbar üzerine zabıta ekipleri harekete geçti. Ekipler, söz konusu iş yerinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Yapılan kontrollerde, gıda ürünlerinin hijyen ve teknik şartlara uygun olmayan depo alanlarında muhafaza edildiği tespit edildi.

Ayrıca satış reyonlarında son tüketim tarihi geçmiş, tavsiye edilen tüketim tarihi aşılmış ve ambalaj bütünlüğü bozulmuş çok sayıda ürün bulunduğu belirlendi.

Halk sağlığını tehdit eden durum üzerine ekipler tarafından tutanak tutulurken, gerekli yasal işlemlerin başlatılması amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bilgi verildi

Denetime katılan ekiplerle birlikte yapılan çalışmalar sonucunda, insan sağlığını riske atabilecek nitelikteki 4 kamyonet dolusu gıda ürününe el konuldu. Toplanan ürünlerin imha edilmek üzere muhafaza altına alındığı öğrenildi.

Yorumlar

Vay vay

Bunun gibi binlerce market var..

ABDULCEBBAR

İŞYERİNİ BELİRLİ BİR SÜRE KAPATILARMI ? YOKSA MERAK ETME SANA KESTİĞİMİZ CEZANIN 10 KATINI BİZDEN SONRA KAZANIRSIN KONUŞMASAIYLA KAPATMADILARMI ? ONU SÖYLE ? CEZA, MEZA BİR SİGARA DUMANI ?
