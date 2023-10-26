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Dünya
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Tarihin en genci! Uzay yolculuğu başladı

2023-10-26 16:02:37
Tarihin en genci! Uzay yolculuğu başladı

Çin’in uzay tarihindeki en genç 3 taykonotunu aşıyan Shenzhou-17 uzay aracı bugün uzaya gönderildi.

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Foto - Tarihin en genci! Uzay yolculuğu başladı

Çin, Shenzhou-17 uzay misyonu başlattı. Çin’in uzay tarihindeki en genç 3 taykonotunu taşıyan Shenzhou-17 insanlı uzay aracı, yerel saatle 11.14’te Uzun Yürüyüş-2F-Y17 taşıyıcı roketiyle Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi’nden uzay istasyonuna fırlatıldı. Shenzhou-17, fırlatıldıktan 10 dakika sonra belirlenen yörüngeye başarıyla oturdu.

#2
Foto - Tarihin en genci! Uzay yolculuğu başladı

Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA) tarafından yapılan açıklamada, Shenzhou-17’nin kalkıştan yaklaşık 6,5 saat sonra Çin’in uzay istasyonuyla hızlı kenetlenme gerçekleştireceği ve daha sonra taykonotların Çin’in Tiangong isimli uzay istasyonuna geçiş yaparak istasyonda görevli diğer 3 taykonotla bir araya geleceği belirtildi.

#3
Foto - Tarihin en genci! Uzay yolculuğu başladı

Shenzhou-17 misyonunun liderliğini daha önce 2010 yılındaki uzay misyonunda da görev alan eski Hava Kuvvetleri Pilotu 48 yaşındaki Tang Hongbo üstleniyor. Tecrübeli taykonota eşlik eden 33 yaşındaki Tang Shengjie ile 35 yaşındaki Jiang Xinlin ise ilk kez uzaya seyahat ediyor.

#4
Foto - Tarihin en genci! Uzay yolculuğu başladı

Uzay aracının mürettebatı, 39 yaş ortalamasıyla Çin’in insanlı uzay çalışmaları tarihindeki en genç astronot ekibi oldu.

#5
Foto - Tarihin en genci! Uzay yolculuğu başladı

CMSA açıklamasına göre Shenzhou-17 uzay aracındaki 3 astronot, Mayıs ayında uzay istasyonuna gönderilen Shenzhou-16’daki 3 astronotla görev değişiminde bulunacak.

#6
Foto - Tarihin en genci! Uzay yolculuğu başladı

Görev değişiminin ardından Shenzhou-17 mürettebatı, 2024 yılının Nisan ayına kadar uzay istasyonunda kalacak. Shenzhou-16 mürettebatı ise 31 Ekim’de Dünya'ya dönecek.

#7
Foto - Tarihin en genci! Uzay yolculuğu başladı

Uzay istasyonunda 6 ay kadar görev yapacak yeni taykonot ekibi, yörüngede uzay bilimleri deneyleri, uzay aracı dışı aktiviteler ve yük operasyonları gibi çalışmalar yürütecek.

#8
Foto - Tarihin en genci! Uzay yolculuğu başladı

Çalışmalar kapsamında, araç dışı yüklemeler yapılırken, uzay aracı dışında onarım görevleri üstlenilerek bir ilke imza atılacak.

#9
Foto - Tarihin en genci! Uzay yolculuğu başladı

Çin, 2003 yılındaki ilk insanlı uzay görevinin tamamlanmasından bu yana geçen 20 yılda 12 insanlı uzay görevi gerçekleştirdi.

#10
Foto - Tarihin en genci! Uzay yolculuğu başladı

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