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Yaşam
11
Tam 5 günde temizlendi! Bu evden 42 kamyon çöp çıktı

2024-07-06 23:45:34
Tam 5 günde temizlendi! Bu evden 42 kamyon çöp çıktı

Düzce'de 5 kişilik ailenin evinde 20 yıldır biriken çöpler hummalı bir çalışmayla temizlendi.

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#1
Foto - Tam 5 günde temizlendi! Bu evden 42 kamyon çöp çıktı

Düzce Belediyesi hizmet alanına yeni dahil olan Gökçe Mahallesi’nde 20 yıldır sorun oluşturan ve şikayet konusu olan çöp ev, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün girişimleri ile boşaltıldı.

#2
Foto - Tam 5 günde temizlendi! Bu evden 42 kamyon çöp çıktı

Düzce Belediyesi Beyaz Masa hattına yapılan ihbar sonrası Zabıta ekipleri tarafından evde yapılan incelemede, anne baba ve 3 çocuktan oluşan bazıları zihinsel engelli 5 kişilik ailenin, çöplerle ve hayvanlarla iç içe sağlıksız şartlar altında yaşadığı tespit edildi.

#3
Foto - Tam 5 günde temizlendi! Bu evden 42 kamyon çöp çıktı

Trajik durum üzerine Başkan Faruk Özlü’nün girişimleriyle, Sağlık Müdürlüğü’nden inceleme yapılması talep edildi. Halk sağlığına aykırı durumların belirlenerek raporlanması sonrası Zabıta Müdürlüğü’nün takibini sürdürdüğü yaklaşık iki aylık süreç sonunda Düzce Valiliği Hıfzıssıhha Kurulu’ndan evin boşaltılması kararı çıkarıldı.

#4
Foto - Tam 5 günde temizlendi! Bu evden 42 kamyon çöp çıktı

Çöp evin temizlenmesi için Düzce Belediyesi’ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü, Sosyal İşler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü’nün yanı sıra, Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile jandarma ekipleri görevlendirildi. Eve giden ekipler, öncelikle evdeki aileyi, 11 köpeği, 20’ye yakın kediyi, çok sayıdaki tavuk ve civcivi ev dışına çıkardı.

#5
Foto - Tam 5 günde temizlendi! Bu evden 42 kamyon çöp çıktı

Ardından da maskeler ve eldivenler takarak temizlik çalışmalarına başlayan ekipler, 5 gün boyunca süren çalışmalar sonunda 2 katlı evden ve bahçesinden 42 kamyon dolusu çöp çıkardı.

#6
Foto - Tam 5 günde temizlendi! Bu evden 42 kamyon çöp çıktı

Aile ile iç içe yaşayan köpekler ise Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince alınarak genel kontrolleri yapılmak üzere Düzce Belediyesi Hayvan Konukevi’ne götürüldü. 11 köpeğin yeni bir düzen kurulana kadar konukevinde bakım altında olacağı, ardından ise aileye geri verileceği açıklandı.

#7
Foto - Tam 5 günde temizlendi! Bu evden 42 kamyon çöp çıktı

Çöpten arındırılan evde, hijyen ve yaşam şartlarını sağlamak üzere tadilat ve temizlik çalışmaları başlatıldı. Öz bakım, düzenli temizlik ve günde 2 öğün sıcak yemek hizmetlerinden yararlandırılacak 5 kişilik aile bireylerine, sosyal ve psikolojik destek verileceği de açıklandı.

#8
Foto - Tam 5 günde temizlendi! Bu evden 42 kamyon çöp çıktı

20 senedir çöp biriktirilen ve etrafa kötü koku yayan evin temizlenmesi çalışmalarından büyük memnuniyet duyan mahalle sakinleri, başta Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü olmak üzere belediye ekiplerine teşekkürlerini ilettiler.

#9
Foto - Tam 5 günde temizlendi! Bu evden 42 kamyon çöp çıktı

#10
Foto - Tam 5 günde temizlendi! Bu evden 42 kamyon çöp çıktı

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