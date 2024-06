Tam 3 ton ağırlığında! Evin duvarına yuvarlandı

Muhtar Murat Efe, patlamalardan ve yuvarlanıp, evlere isabet eden kayalardan dolayı mahallelinin huzurunun kalmadığını belirterek, "Can ve mal güvenliğimiz yok. Daha önce yapılan patlatmalar nedeniyle evlerin avlusuna bile taşlar geldi. Jandarmayı çağırdık, tutanaklar tutuldu. Çocuklar dışarıya çıkmaya korkuyor, duvarlar çatlıyor, camlar kırılıyor. Gördüğünüz gibi eve kaya girdi. İyi ki ailesi yokmuş, kaçıncı oldu. Sürekli taş yağıyor. Ocağın kapatılmasını istiyoruz. Taş bir vatandaşın üzerine gelse acı haberle karşılaşabilirdik. Can kaybı olmadığına seviniyoruz. Yıllardır anlatıyoruz. Burada yaşayan halkın can ve mal güveliği tehlikede. Yıl 2024 olmuş, biz bunlarla uğraşıyoruz. Köyümüze yıllardır taş yağıyor. Birileri ölünce mi 'Dur' diyecekler? Artık bir önlem alınsın" dedi.