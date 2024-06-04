Tam 3 ton ağırlığında! Evin duvarına yuvarlandı

Kaya isabet eden evi büyük zarar gören Yüksel Dalkılıç ise olay sırasında evde kimsenin olmadığını belirterek, "İyi ki evde yokmuşuz. Bu kadar sorumsuzca yapılan patlatmalar nedeniyle bir insan burada ölebilir. Evime gelen kaya parçası en az 3 ton ağırlığında bu yukarıdan geldiği için ağırlık daha da artar. Böyle düzensiz, sorumsuzca bir çalışma nasıl yapılabilir anlamıyorum. Burayı denetleyen kimse yok mu? İnsan hayatı bu kadar değersiz mi? Taş ocağının kapatılmasını istiyoruz. Şirket yetkilileri 'Gerekeni yaparız' diyor, biri ölünce nasıl bir gereken yapacaklar acaba merak ediyorum" diye konuştu.