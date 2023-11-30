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Sütten 25 kat fazla kalsiyum, ıspanaktan 10 kat fazla demir içeriyor! Geçmişten gelip peşimizi bırakmayan inanılmaz besin

2023-11-30 19:05:12
Sütten 25 kat fazla kalsiyum, ıspanaktan 10 kat fazla demir içeriyor! Geçmişten gelip peşimizi bırakmayan inanılmaz besin

Dut meyvesinin ağacının yaprağı geçmişten günümüze kadar alternatif tıpta sağlık için kullanılmıştır. Özellikle meyvesi yaz dönemlerinde tercih edilen ve çok faydalı olan fakat dut yaprağı da insan vücuduna da birçok faydası bulunmaktadır. Kurutulmuş ya da tazesiyle çayı yapılmaktadır. Ayrıca harika dolması da olmaktadır. İnanılmaz dut çayının faydaları nelerdir?

#1
Foto - Sütten 25 kat fazla kalsiyum, ıspanaktan 10 kat fazla demir içeriyor! Geçmişten gelip peşimizi bırakmayan inanılmaz besin

KARACİĞERE FAYDALIDIR Dut yaprağının karaciğerdeki hücreleri temizlemesine yardımcı olduğu bilinmektedir.

#2
Foto - Sütten 25 kat fazla kalsiyum, ıspanaktan 10 kat fazla demir içeriyor! Geçmişten gelip peşimizi bırakmayan inanılmaz besin

EGZAMA HASTALIĞI Dut yaprağının egzama hastalığında destek amaçlı kullanıldığı bilinmektedir.

#3
Foto - Sütten 25 kat fazla kalsiyum, ıspanaktan 10 kat fazla demir içeriyor! Geçmişten gelip peşimizi bırakmayan inanılmaz besin

ANTİOKSİDAN KAYNAĞIDIR Dut yaprağı ölçülü miktarda tüketildiğinde vücuttaki serbest radikallerin gelişmesine engel olur. Dut yaprağında yer alan antioksidan miktarı serbest radikallerin gelişmesine engel olur.

#4
Foto - Sütten 25 kat fazla kalsiyum, ıspanaktan 10 kat fazla demir içeriyor! Geçmişten gelip peşimizi bırakmayan inanılmaz besin

AĞRI KESİCİ Ağrı kesici özelliği bulunmaktadır.Dut yaprağından yeterli miktarda fayda sağlamak için çayının tüketilmesi gerekir. Dut yaprağı çayı sağlık açısından oldukça önemlidir. Dut yaprağı çayının nasıl yapıldığını merak ediyorsanız sizler için hazırladığımız tarife göz atabilirsiniz.

#5
Foto - Sütten 25 kat fazla kalsiyum, ıspanaktan 10 kat fazla demir içeriyor! Geçmişten gelip peşimizi bırakmayan inanılmaz besin

SİNDİRİMİ DÜZENLER Dut meyvesi de dut yaprağı gibi sindirimi düzenlemeye yardımcı olmaktadır. Karın bölgesinde oluşan aniden gelen kramplara ve kabızlık sorununa dut oldukça iyi gelir. Dut içerisinde A,C,K vitaminlerinden bolca barındırmaktadır. Bu sayede antioksidan özelliği bulunmaktadır.

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