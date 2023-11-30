Sütten 25 kat fazla kalsiyum, ıspanaktan 10 kat fazla demir içeriyor! Geçmişten gelip peşimizi bırakmayan inanılmaz besin

Dut meyvesinin ağacının yaprağı geçmişten günümüze kadar alternatif tıpta sağlık için kullanılmıştır. Özellikle meyvesi yaz dönemlerinde tercih edilen ve çok faydalı olan fakat dut yaprağı da insan vücuduna da birçok faydası bulunmaktadır. Kurutulmuş ya da tazesiyle çayı yapılmaktadır. Ayrıca harika dolması da olmaktadır. İnanılmaz dut çayının faydaları nelerdir?