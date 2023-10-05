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Yaşam
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Sümbül Dağı zirvesi beyaza büründü

2023-10-05 08:59:53
Sümbül Dağı zirvesi beyaza büründü

Hakkari’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

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Foto - Sümbül Dağı zirvesi beyaza büründü

Hakkari şehir merkezinde etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. İki gün boyunca yağışların etkili olduğu ve Hakkari Belediyesinin vatandaşların yağışlara karşı dikkatli olması duyurularını yaptığı kentte, yağışlar yerini güneşli havaya bıraktı. Sabah saatlerinde Hakkari'nin etrafını saran dağların beyaza bürünmesi görüntüsü ile karşılaşan vatandaşlar, şehir merkezine ayrı bir güzellik katan karlı Sümbül Dağı’nı cep telefonları ile çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştılar.

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Foto - Sümbül Dağı zirvesi beyaza büründü

Sümbül Dağı zirvesinin beyaza bürünmesinin kent merkezine ayrı bir renk katığını ifade eden vatandaşlar, Hakkari'nin çevresini saran dağlara bu kadar erken kar beklemediklerini belirttiler.

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