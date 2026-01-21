  • İSTANBUL
Katil İsrail Gazze’de barış masasını kanla dağıttı! Sözde ateşkes, özde katliam
Giriş Tarihi:

Katil İsrail Gazze’de barış masasını kanla dağıttı! Sözde ateşkes, özde katliam

10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ve bölgeye nefes aldırması beklenen ateşkes anlaşması, işgalci İsrail’in postalları altında eziliyor. Gazze’nin kuzeyinden güneyine mermi yağdıran, sivil binaları dinamitlerle havaya uçuran İsrail ordusu, barış masasını kana bulamaya devam ediyor. Resmi rakamlar, İsrail’in ateşkesin başından bu yana 1.244 kez ihlal gerçekleştirdiğini ve bu süreçte 450'ye yakın masum Filistinliyi katlettiğini ortaya koyuyor.

Foto - Katil İsrail Gazze’de barış masasını kanla dağıttı! Sözde ateşkes, özde katliam

Katil İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine hava saldırıları düzenledi, binaları patlattı. Soykırımcı İsrail, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen saldırılarını sürdürüyor.

Foto - Katil İsrail Gazze’de barış masasını kanla dağıttı! Sözde ateşkes, özde katliam

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, kuzeydeki Gazze kenti ile orta kesimde yer alan Deyr Belah kentlerini havadan hedef aldı.

Foto - Katil İsrail Gazze’de barış masasını kanla dağıttı! Sözde ateşkes, özde katliam

Ayrıca İsrail güçleri, kuzeydeki Şeyh Zayid kentinde saldırılardan geride kalan bina ve tesisleri havaya uçurdu.

Foto - Katil İsrail Gazze’de barış masasını kanla dağıttı! Sözde ateşkes, özde katliam

Patlamalar, Gazze kenti ve kuzey bölgelerinde hissedildi. İsrail donanmasına ait savaş gemileri ise Gazze kentinin sahiline doğru makineli tüfekle ateş açtı. Gazze kentinin doğu bölgelerine de hem havadan hem karadan ateş açıldı.

Foto - Katil İsrail Gazze’de barış masasını kanla dağıttı! Sözde ateşkes, özde katliam

Güneydeki Han Yunus kentinde ise doğu bölgeleri askeri araçlardan açılan yoğun ateşle hedef alındı. Saldırılar sonucu can kaybı ya da yaralanma olduğuna ilişkin henüz bilgi verilmedi.

