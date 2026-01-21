Katil İsrail Gazze’de barış masasını kanla dağıttı! Sözde ateşkes, özde katliam
10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ve bölgeye nefes aldırması beklenen ateşkes anlaşması, işgalci İsrail’in postalları altında eziliyor. Gazze’nin kuzeyinden güneyine mermi yağdıran, sivil binaları dinamitlerle havaya uçuran İsrail ordusu, barış masasını kana bulamaya devam ediyor. Resmi rakamlar, İsrail’in ateşkesin başından bu yana 1.244 kez ihlal gerçekleştirdiğini ve bu süreçte 450'ye yakın masum Filistinliyi katlettiğini ortaya koyuyor.