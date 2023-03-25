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Aktüel
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Sosyal medyada beyin yaktı! Herkes bu mantık sorusunu çözemiyor

2023-03-25 12:12:27
Sosyal medyada beyin yaktı! Herkes bu mantık sorusunu çözemiyor

Son zamanlarda sosyal medyada paylaşılan bazı sorular çözmeye çalışanlara zor anlar yaşatıyor. Birçok sosyal medya kullanıcı mantık sorularının oluşturduğu sosyal medyadaki soruları çözemedi. Peki bu sorular karşısında mantığınızı kullanmakta ne kadar iyisiniz? Pratik zekalı bir insan mısınız? Beyin yakan mantık sorularıyla aranız nasıl? Bu soruları çözmek gerçekten büyük dikkat ve beceri istiyor. İşte size sosyal medyada dolaşan en popüler mantık soruları... Ağaçta kaç yüz görüyorsunuz?

#1
Foto - Sosyal medyada beyin yaktı! Herkes bu mantık sorusunu çözemiyor

Kaç üçgen görüyorsunuz?

#2
Foto - Sosyal medyada beyin yaktı! Herkes bu mantık sorusunu çözemiyor

Öğretmen kim olabilir?

#3
Foto - Sosyal medyada beyin yaktı! Herkes bu mantık sorusunu çözemiyor

Kaç rakam görüyorsunuz?

#4
Foto - Sosyal medyada beyin yaktı! Herkes bu mantık sorusunu çözemiyor

Bu da böyle bir soru. Hızlı cevap verdiğinde pek çok insan yanılıyor.

#5
Foto - Sosyal medyada beyin yaktı! Herkes bu mantık sorusunu çözemiyor

Resimde kaç karpuz var?

#6
Foto - Sosyal medyada beyin yaktı! Herkes bu mantık sorusunu çözemiyor

Cevap nedir?

#7
Foto - Sosyal medyada beyin yaktı! Herkes bu mantık sorusunu çözemiyor

Resimdeki blok kaç küpten oluşuyor?

#8
Foto - Sosyal medyada beyin yaktı! Herkes bu mantık sorusunu çözemiyor

Yukarıdaki işleme göre soru işareti gelen yere hangi rakam gelmelidir?

#9
Foto - Sosyal medyada beyin yaktı! Herkes bu mantık sorusunu çözemiyor

Cevap nedir?

#10
Foto - Sosyal medyada beyin yaktı! Herkes bu mantık sorusunu çözemiyor

Hangi anahtar kapıyı açar?

#11
Foto - Sosyal medyada beyin yaktı! Herkes bu mantık sorusunu çözemiyor

Soru işaretli yere ne gelmelidir?

#12
Foto - Sosyal medyada beyin yaktı! Herkes bu mantık sorusunu çözemiyor

Bu karmaşada bir futbol topu var. Nerede olduğunu bulabilir misin?

#13
Foto - Sosyal medyada beyin yaktı! Herkes bu mantık sorusunu çözemiyor

İlk önce hangi kahve fincanı dolar?

#14
Foto - Sosyal medyada beyin yaktı! Herkes bu mantık sorusunu çözemiyor

Soru işareti olan yere hangi rakam gelmeli?

#15
Foto - Sosyal medyada beyin yaktı! Herkes bu mantık sorusunu çözemiyor

Çinlilere ait bir matematik bulmacası ile seni başbaşa bırakıyoruz.

#16
Foto - Sosyal medyada beyin yaktı! Herkes bu mantık sorusunu çözemiyor

Fillerin arasında bir kalp duruyor, bulabilir misin?

#17
Foto - Sosyal medyada beyin yaktı! Herkes bu mantık sorusunu çözemiyor

Soru işareti olan yere hangi rakam gelmeli?

#18
Foto - Sosyal medyada beyin yaktı! Herkes bu mantık sorusunu çözemiyor

Dondurma denizinin içinde bir lolipop var. Hemen dikkat kesiliyoruz.

#19
Foto - Sosyal medyada beyin yaktı! Herkes bu mantık sorusunu çözemiyor

Öyle 3 tane top seçin ki boş olan dairelerin içine yerleştirdiğinizde toplamları 30, rakamla otuz, etsin.

#20
Foto - Sosyal medyada beyin yaktı! Herkes bu mantık sorusunu çözemiyor

Soruları bir tablo mantığına oturtup verilenleri iyi değerlendirirsek cevap kolay.

#21
Foto - Sosyal medyada beyin yaktı! Herkes bu mantık sorusunu çözemiyor

Tavşanı bulun.

#22
Foto - Sosyal medyada beyin yaktı! Herkes bu mantık sorusunu çözemiyor

Çok karmaşık değil aslında.

#23
Foto - Sosyal medyada beyin yaktı! Herkes bu mantık sorusunu çözemiyor

Panda cennetinde araya bir futbol topu sıkışmış.

#24
Foto - Sosyal medyada beyin yaktı! Herkes bu mantık sorusunu çözemiyor

Bulmacadaki soru işareti olan yere hangi rakam gelmeli?

#25
Foto - Sosyal medyada beyin yaktı! Herkes bu mantık sorusunu çözemiyor

3 bilinmeyenli bir mantık sorusu.

#26
Foto - Sosyal medyada beyin yaktı! Herkes bu mantık sorusunu çözemiyor

#27
Foto - Sosyal medyada beyin yaktı! Herkes bu mantık sorusunu çözemiyor

Karpuz dilimleri arasındaki pembe tütüyü bulabilir misin?

#28
Foto - Sosyal medyada beyin yaktı! Herkes bu mantık sorusunu çözemiyor

Nokta karenin tam ortasına mı denk geliyor?

#29
Foto - Sosyal medyada beyin yaktı! Herkes bu mantık sorusunu çözemiyor

Cevap 24

#30
Foto - Sosyal medyada beyin yaktı! Herkes bu mantık sorusunu çözemiyor

Ağaçta 10 yüz var. 4 adet gördüyseniz problem var, zihniniz tembel ve dikkat eksikliğiniz fazla. 6 adet gördüyseniz dikkat eksikliğiniz var, yaşınız ilerlemeden çözerseniz sorun yok. 8 tane gördüyseniz dikkat eksikliği yok ve odaklanmada sorun yaşamıyorsunuz. 10 adet gördüyseniz görsel zekanız ve dikkatiniz takdire şayan.

#31
Foto - Sosyal medyada beyin yaktı! Herkes bu mantık sorusunu çözemiyor

Annesi

#32
Foto - Sosyal medyada beyin yaktı! Herkes bu mantık sorusunu çözemiyor

Soru kaç rakam görüyorsunuz dediği için cevap 7. Rakamlar ise şunlar; 6 8 9 2 4 1 0

#33
Foto - Sosyal medyada beyin yaktı! Herkes bu mantık sorusunu çözemiyor

Cevap 25

#34
Foto - Sosyal medyada beyin yaktı! Herkes bu mantık sorusunu çözemiyor

2. Bir bütün karpuz görmeye çalışanların cevabı 5 oluyor.

#35
Foto - Sosyal medyada beyin yaktı! Herkes bu mantık sorusunu çözemiyor

#36
Foto - Sosyal medyada beyin yaktı! Herkes bu mantık sorusunu çözemiyor

#37
Foto - Sosyal medyada beyin yaktı! Herkes bu mantık sorusunu çözemiyor

Çarpma işlemi önceliklidir. Sonra toplama sonra çıkarma işlemi yapılır.

#38
Foto - Sosyal medyada beyin yaktı! Herkes bu mantık sorusunu çözemiyor

Cevap 9

#39
Foto - Sosyal medyada beyin yaktı! Herkes bu mantık sorusunu çözemiyor

Cevap 98. Önce çarpma işlemi yapıyoruz, sonra ikinci rakamdan hep 1 çıkarıyoruz. 1. satırda; 2x3=6 2-1=1 6+1=7 2. satırda; 4x5=20 4-1=3 20+3=23 Bu durumda en son satıra bu işlem uygulandığında sonuç 98 çıkıyor.

#40
Foto - Sosyal medyada beyin yaktı! Herkes bu mantık sorusunu çözemiyor

566723

#41
Foto - Sosyal medyada beyin yaktı! Herkes bu mantık sorusunu çözemiyor

1 numaralı anahtar

#42
Foto - Sosyal medyada beyin yaktı! Herkes bu mantık sorusunu çözemiyor

1. sıra 17 x 17 = 289 2. sıra 18 x 18 = 324 Bu nedenle en son sıra 19 x 19 = 361 olmalı. Soru işaretli yere gelecek rakam 1

#43
Foto - Sosyal medyada beyin yaktı! Herkes bu mantık sorusunu çözemiyor

Evet işte orada, kaldırımda.

#44
Foto - Sosyal medyada beyin yaktı! Herkes bu mantık sorusunu çözemiyor

Dikkatlice bakarsanız bazı pipetlerde yol kapalı. Bu durumda sorunun cevabı 5 numaralı fincan olmalı.

#45
Foto - Sosyal medyada beyin yaktı! Herkes bu mantık sorusunu çözemiyor

Cevap oldukça basit. Tabii görebilen gözlere. 9/3 = 3 6/2 = 3 8/4 = 2

#46
Foto - Sosyal medyada beyin yaktı! Herkes bu mantık sorusunu çözemiyor

Ayakkabılara karşılık gelen rakam 10. Kedilerin tanesi 5 oluyor bu durumda. Kedi + 2 düdük + 2 düdük=13 ise düdüklerin bir tanesinin yerine 2 koyuyoruz. Çarpmanın matematikte önceliği var, bunu unutmayın. En son satırdaki kedinin boynunda düdük olmadığını düşünürsek 10+(5-2)x2=? 10+6=16 Sonuç 16.

#47
Foto - Sosyal medyada beyin yaktı! Herkes bu mantık sorusunu çözemiyor

Fillerin kulakları ve kelebekler arasında bir kalp var, evet.

#48
Foto - Sosyal medyada beyin yaktı! Herkes bu mantık sorusunu çözemiyor

Birinci ve ikinci sayıyı çarpıp sonuçla birlikte birinci sayıyı toplayın. Yani; 1*4+1=5 2*5+2=12 3*6+3=21 Sonuç: 8*11+8=96

#49
Foto - Sosyal medyada beyin yaktı! Herkes bu mantık sorusunu çözemiyor

#50
Foto - Sosyal medyada beyin yaktı! Herkes bu mantık sorusunu çözemiyor

#51
Foto - Sosyal medyada beyin yaktı! Herkes bu mantık sorusunu çözemiyor

Cevap d, yani Harun

#52
Foto - Sosyal medyada beyin yaktı! Herkes bu mantık sorusunu çözemiyor

Kedi kuyruklarıyla kaplı bir ortamda tavşanın kulaklarını görmek oldukça dikkat gerektiriyor.

#53
Foto - Sosyal medyada beyin yaktı! Herkes bu mantık sorusunu çözemiyor

Pazartesi - Cuma

#54
Foto - Sosyal medyada beyin yaktı! Herkes bu mantık sorusunu çözemiyor

İşte orada...

#55
Foto - Sosyal medyada beyin yaktı! Herkes bu mantık sorusunu çözemiyor

Doğru cevap a seçeneği.

#56
Foto - Sosyal medyada beyin yaktı! Herkes bu mantık sorusunu çözemiyor

Tatile giden kişi ve tatil yerinin kesin olarak belli olduğu günler salı, çarşamba ve perşembe günü.

#57
Foto - Sosyal medyada beyin yaktı! Herkes bu mantık sorusunu çözemiyor

İşte burada saklı.

#58
Foto - Sosyal medyada beyin yaktı! Herkes bu mantık sorusunu çözemiyor

Tam ortada gibi görünse de değil.

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