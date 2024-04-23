ŞOK'a Tam Otomatik Espresso Makinesi Geliyor! 24 Nisan 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

• Homend Coffeebreak Filtre Kahve Makinesi 1.499 TL • Homend Pottoman Plus Tekli Otomatik Türk Kahve Makinesi 899 TL • Arzum Tea Blend Çay Makinesi 1.399 TL • Arzum Starmix Mikser 899 TL • Cambu Line Seri Bambu Kapaklı Cam Demlik Sürahi 229 TL • Cambu Line Seri Bambu Kapaklı Demlik 229 TL • Cambu Borosilikat Cam Mısır Patlatma Kabı 229 TL • 6'lı Portofino Meşrubat Bardağı 169 TL • 6'lı Portofino Su Bardağı 129 TL • 210 cc Kupa Bardak 19,95 TL • 16 cm Dik Kenarlı Cam Bardak 19,95 TL • 1040 cc Borart Kilitli Cam Saklama Kabı 79,95 TL • 640 cc Borart Kilitli Cam Saklama Kabı 69,95 TL • 1520 cc Borart Kilitli Cam Saklama Kabı 109 TL • 2'li Üçsan Plastik Trendy Yuvarlak Saklama Kabı 89,95 TL • 2'li Üçsan Plastik Dikdörtgen Saklama Kabı 59,95 TL • İki Bölmeli Saklama Kabı 29,95 TL • Bitki Çayı Süzgeci 59,95 TL • Vakumlu Cam Saklama Kabı 49,95 TL • 500 cc Cam Yağlık 29,95 TL • 140 cc Cam Yağlık 19,95 TL • 12 cm Cam Kase 19,95 TL • 12 cm Sütlük 119 TL • 14 cm Sütlük 129 TL • Ahşap Spatula / Kevgir / Maşa 12,95 TL • Katlanır Sele 219 TL • Katlanır Su Kovası 139 TL • Katlanır Badya 69,95 TL • Tencere Kapak Düzenleyici 34,95 TL • Yer Çekçek 39,95 TL • Cam Sil Çek 22,95 TL • Lavabo Pompa 39,95 TL • Deterjan Hazneli Süngerlik 49,95 TL • 2'li Silikon Bulaşık Süngeri 49,95 TL