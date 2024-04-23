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Ekonomi
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ŞOK'a Tam Otomatik Espresso Makinesi Geliyor! 24 Nisan 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

2024-04-23 08:27:38
ŞOK'a Tam Otomatik Espresso Makinesi Geliyor! 24 Nisan 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 24 Nisan 2024 - 30 Nisan 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

#1
Foto - ŞOK'a Tam Otomatik Espresso Makinesi Geliyor! 24 Nisan 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

#2
Foto - ŞOK'a Tam Otomatik Espresso Makinesi Geliyor! 24 Nisan 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

#3
Foto - ŞOK'a Tam Otomatik Espresso Makinesi Geliyor! 24 Nisan 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

#4
Foto - ŞOK'a Tam Otomatik Espresso Makinesi Geliyor! 24 Nisan 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

• Homend Coffeebreak Filtre Kahve Makinesi 1.499 TL • Homend Pottoman Plus Tekli Otomatik Türk Kahve Makinesi 899 TL • Arzum Tea Blend Çay Makinesi 1.399 TL • Arzum Starmix Mikser 899 TL • Cambu Line Seri Bambu Kapaklı Cam Demlik Sürahi 229 TL • Cambu Line Seri Bambu Kapaklı Demlik 229 TL • Cambu Borosilikat Cam Mısır Patlatma Kabı 229 TL • 6'lı Portofino Meşrubat Bardağı 169 TL • 6'lı Portofino Su Bardağı 129 TL • 210 cc Kupa Bardak 19,95 TL • 16 cm Dik Kenarlı Cam Bardak 19,95 TL • 1040 cc Borart Kilitli Cam Saklama Kabı 79,95 TL • 640 cc Borart Kilitli Cam Saklama Kabı 69,95 TL • 1520 cc Borart Kilitli Cam Saklama Kabı 109 TL • 2'li Üçsan Plastik Trendy Yuvarlak Saklama Kabı 89,95 TL • 2'li Üçsan Plastik Dikdörtgen Saklama Kabı 59,95 TL • İki Bölmeli Saklama Kabı 29,95 TL • Bitki Çayı Süzgeci 59,95 TL • Vakumlu Cam Saklama Kabı 49,95 TL • 500 cc Cam Yağlık 29,95 TL • 140 cc Cam Yağlık 19,95 TL • 12 cm Cam Kase 19,95 TL • 12 cm Sütlük 119 TL • 14 cm Sütlük 129 TL • Ahşap Spatula / Kevgir / Maşa 12,95 TL • Katlanır Sele 219 TL • Katlanır Su Kovası 139 TL • Katlanır Badya 69,95 TL • Tencere Kapak Düzenleyici 34,95 TL • Yer Çekçek 39,95 TL • Cam Sil Çek 22,95 TL • Lavabo Pompa 39,95 TL • Deterjan Hazneli Süngerlik 49,95 TL • 2'li Silikon Bulaşık Süngeri 49,95 TL

#5
Foto - ŞOK'a Tam Otomatik Espresso Makinesi Geliyor! 24 Nisan 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

• Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi 579 TL • Sinbo Cyclonic Süpürge 2.399 TL • Kadın / Erkek Ekose Pijama Takımı 279 TL • Kadın Örgü Bant Terlik 99,95 TL • Erkek Çapraz Terlik 89,95 TL • Kadın Terlik 89,95 TL • Simli Bordürlü Banyo Havlusu 199 TL • Simli Bordürlü Yüz Havlusu 79,95 TL • 2'li Simli Bordürlü El Havlusu 54,95 TL • Ruumstore 2 Kapaklı 4 Bölmeli Dolap 1.149 TL • Ruumstore Tek Kapaklı 8 Bölmeli Dolap 999 TL • Dikdörtgen Ayna 349 TL

#6
Foto - ŞOK'a Tam Otomatik Espresso Makinesi Geliyor! 24 Nisan 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

• Aktivite Masası Sandalye 1.599 TL • Aktivite Kitaplık Oyuncak Dolabı 1.099 TL • Bilgisayar Masası 1.599 TL

#7
Foto - ŞOK'a Tam Otomatik Espresso Makinesi Geliyor! 24 Nisan 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

• 2'li Yastık Boncuk Silikon 269 TL • 2'li Punch Dekoratif Kırlent Kılıfı 159 TL • Line Pike Seti Çift Kişilik 279 TL • Trio Kara Tezgah Dokuma Yatak Örtüsü Çift Kişilik 279 TL • Bambu Yatak Örtüsü Çift Kişilik 329 TL

#8
Foto - ŞOK'a Tam Otomatik Espresso Makinesi Geliyor! 24 Nisan 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

• Gamers Arena Space Gaming PC 27.999 TL • Gamers Arena Hell Gaming PC 11.999 TL • Techopc Intel Celeron N3450 Notebook 4.899 TL • Twisted Minds 23.8'' FHD Gaming Monitör 3.799 TL • Samsung M5 32'' Monitör 5.999 TL • Viewsonic 31.5'' 2K QHD Gaming Monitör 6.799 TL • Twisted Minds Comfort Oyuncu Koltuğu 7.899 TL

#9
Foto - ŞOK'a Tam Otomatik Espresso Makinesi Geliyor! 24 Nisan 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

• Robustech Zincirli 20V Akülü Ağaç Kesme 1.569 TL • Lehim Tabancası 699 TL • Robustech 10 Fonksiyonlu Su Tabanca Seti 319 TL • Tecnum Sıcak Hava Tabancası 499 TL • Tecnum 2 Vites Akülü Matkap 849 TL

#10
Foto - ŞOK'a Tam Otomatik Espresso Makinesi Geliyor! 24 Nisan 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

• Yaren Yavrulu Karyola 2.749 TL

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