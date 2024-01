Büyük bedeller ödediklerini dile getiren Netanyahu, şöyle devam etti: "Şehitlerimizin anısına saygıyla başımızı eğiyoruz ama alternatifsiz bir hedef olan mutlak zafere ulaşmak için bir an bile durmayacağız." İsrail askerlerinin Gazze'nin derinliklerinde bulunduğunu aktaran Gallant, "Kuzeyde (Lübnan sınırında) olup biten her şeyi izliyoruz. Hizbullah provokasyona devam ediyor. Biz hazırız. Savaş istemiyoruz ama kuzeyde gelişebilecek her türlü duruma da hazırlıklıyız." açıklamasını yaptı.