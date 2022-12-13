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Yaşam
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Sis sürücülere zor anlar yaşattı!

2022-12-13 18:10:15
Sis sürücülere zor anlar yaşattı!

Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde sis etkili olurken, sürücüler zor anlar yaşadı.

#1
Foto - Sis sürücülere zor anlar yaşattı!

Van'ın yüksek rakımlı bölgelerinde kar ve sis etkili oldu.

#2
Foto - Sis sürücülere zor anlar yaşattı!

Van-Hakkari karayolundaki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahta bulunan 2 bin 370 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde sis nedeniyle görüş mesafesinin zaman zaman 50 metreye düştü.

#3
Foto - Sis sürücülere zor anlar yaşattı!

Sisin etkili olduğu bölgede, sürücüler kontrollü olarak ilerledi.

#4
Foto - Sis sürücülere zor anlar yaşattı!

İşte sisin etkili olduğu bölgeler

#5
Foto - Sis sürücülere zor anlar yaşattı!

İşte sisin etkili olduğu bölgeler

#6
Foto - Sis sürücülere zor anlar yaşattı!

İşte sisin etkili olduğu bölgeler

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