2022-12-13 18:10:15 Sis sürücülere zor anlar yaşattı!
Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde sis etkili olurken, sürücüler zor anlar yaşadı.
Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde sis etkili olurken, sürücüler zor anlar yaşadı.
Van'ın yüksek rakımlı bölgelerinde kar ve sis etkili oldu.
Van-Hakkari karayolundaki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahta bulunan 2 bin 370 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde sis nedeniyle görüş mesafesinin zaman zaman 50 metreye düştü.
Sisin etkili olduğu bölgede, sürücüler kontrollü olarak ilerledi.
İşte sisin etkili olduğu bölgeler
İşte sisin etkili olduğu bölgeler
İşte sisin etkili olduğu bölgeler
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