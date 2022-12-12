Siirt'in tescilli battaniyesinin ustaları, mesleği geleceğe taşımak istiyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Sanatçısı Vadullah İşçi, AA muhabirine, çocuk yaşta babasının yanında başladığı mesleği 54 yıldır sürdürdüğünü söyledi. Battaniyenin tiftik keçisinin doğal renkli tüyünden imal edildiğini belirten İşçi, tiftiğin çok kaliteli ve sağlıklı bir ürün olduğunu anlattı. Battaniyenin ömrünün en az 70 yıl olduğunu ifade eden İşçi, "Tamamı el dokumadır. İstediğiniz kadar kullanın, yıkayın, tarayın renkleri solmaz. Kışın çok sıcak tutuyor." dedi. Tiftikten daha önce seccade ve battaniye üretildiğine değinen İşçi, şu anda çanta, yelek, heybe ve çeşitli süs eşyalarının da yapıldığını söyledi. Battaniyeye nakış, yazı ve logoların da işlendiğine dikkati çeken İşçi, "Eskiden bunların hepsi elle yapılıyordu. Şu anda dijital makineler çıktı ve battaniyemiz de buna uyum sağlıyor. Elle dokuduğumuz parçaların üzerine yazı ve logo gibi çalışmaları makineyle işliyoruz. Battaniyemiz çok kıymetlidir ve kenti ziyaret eden devlet büyükleri ve diğer misafirlere battaniyemiz hediye ediliyor." dedi.