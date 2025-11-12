Siber güvenlikte devrim: Türkiye artık ‘Ben de varım’ diyor

Yalçın, “Teknoloji dünyası, sürekli dönüşüm ve yenilikle şekillenen dinamik bir yapı sunuyor. Bu dönüşümün kapsayıcı, adil ve sürdürülebilir olması ise ancak çeşitliliğin teşvik edilmesiyle mümkün. Bu noktada, benim gibi kadın liderlerin desteklenmesi ve genç yeteneklerin mentorluk programlarıyla yönlendirilmesi, ekosistemin geleceği için kritik bir öneme sahip. Çünkü farklı bakış açılarını bir araya getiren ekipler daha yaratıcı, çözüm odaklı ve sürdürülebilir sonuçlar üretiyor. Ben de yönetim sistemleri, denetim ve güvenlik alanlarında yıllara dayanan uzmanlığımı, uluslararası standartlara olan hakimiyetimle birleştirerek ülkemizi küresel platformlarda temsil etmekten onur duyuyorum."