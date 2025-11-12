DHA Giriş Tarihi: Siber güvenlikte devrim: Türkiye artık ‘Ben de varım’ diyor
Başdenetçi ve Bilgi Teknolojileri Yönetişim Uzmanı Ezgi Yalçın, Türkiye’nin siber güvenlik sektörünün yerli teknolojilerle güçlenerek küresel rekabet sahnesinde öne çıktığını söyledi. Yalçın, yapay zekanın artık sadece teknik ekiplerin değil, karar mekanizmalarının da merkezinde yer aldığını vurgulayarak etik, şeffaf ve denetlenebilir yönetişim modellerinin önemine dikkat çekti. Başdenetçi ve Bilgi Teknolojileri Yönetişim Uzmanı Ezgi Yalçın, "Türkiye'deki siber güvenlik sektörü, yerli ve yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesiyle her geçen gün daha da güçlenerek küresel rekabet sahnesinde söz sahibi oluyor. Uluslararası araştırma şirketlerinin yayımladığı veriler, Türkiye'nin güvenlik teknolojileri pazarının yıl sonunda yaklaşık 377,75 milyon dolar gelire ulaşacağını işaret ediyor. Ulusal düzeyde yürürlüğe giren yeni düzenlemeler ise tüm kurum ve kuruluşların güvenliğini pekiştirerek bu gelişimin sürdürülebilir hale gelmesini sağlıyor" dedi. Yönetişim, risk ve uyum (GRC) ile BGYS alanında uzmanlaşan uluslararası Başdenetçi Ezgi Yalçın, 1-4 Kasım Paris'te düzenlenen Young Leaders Union zirvesine katıldı.