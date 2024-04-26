  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

1 Mayıs öncesi... İslam Memiş gram altın için iki rakam verdi

Taraftarları ayağa kaldıracak açıklama! Böyle açıklama görülmedi: Biraz iddialı olmamış mı?

Adisyonu gören hayrete düşüyor! Bir su böreğini bakın ne kadardan satmaya başladılar! Bu tam bir vicdansızlık

SGK’dan annelere her ay 11 bin 350 TL destek! 1 yıl boyunca sürekli yapılacak! İşte detaylar

Rasim Ozan’dan, Ahmet Çakar’la ilgili iğrenç paylaşım! Bu edepsizliğe bir “dur” diyecek yok mu?

TOKİ'den 33 ilde arsa satışı! İstanbul, İzmir, Antalya... İşte başvuru için gerekli şartlar...

Kimin başının altından çıktığı merak ediliyordu! 23 Nisan kutlamalarındaki “Dilan Polat” skandalı ile ilgili flaş gelişme

Arda Güler'in istediği sonunda oluyor! Ancelotti'den beklenen karar çıkacak mı?

MEB erişime açtı! İşte yeni müfredat

Acun Ilıcalı o takımı satın alıyor! Kulüpten resmi açıklama bile geldi! Herkes şaşkın
Ekonomi
5
SGK’dan annelere her ay 11 bin 350 TL destek! 1 yıl boyunca sürekli yapılacak! İşte detaylar

2024-04-26 15:23:00
SGK’dan annelere her ay 11 bin 350 TL destek! 1 yıl boyunca sürekli yapılacak! İşte detaylar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın müjdelediği çalışan anneye bakıcı desteğinin detayları belli olmaya başladı. Vedat Işıkhan, eğitimli çocuk bakıcıları ve kadın istihdamını desteklemesi projesini hayata geçirmek için SGK'nın çalışmaları tamamladığını açıklamıştı. Işıkhan yaptığı açıklamada, "SGK'den 7 bin anne ve bakıcıya 325 euro destek" müjdesini vermişti. Peki, çalışan anneye bakıcı desteği ne kadar? 325 euro bakıcı desteği şartları neler? İşte detaylar...

#1
Foto - SGK’dan annelere her ay 11 bin 350 TL destek! 1 yıl boyunca sürekli yapılacak! İşte detaylar

Çalışan annelere bakıcı desteği geliyor. Avrupa Birliği'nin finanse ettiği SGK'nın yürüttüğü proje 2019-2022 yılları arasında uygulandı. 4 yılda 3700 anneye maddi destek verildi.

#2
Foto - SGK’dan annelere her ay 11 bin 350 TL destek! 1 yıl boyunca sürekli yapılacak! İşte detaylar

Show TV'de yer alan habere göre; Bu yılsa aynı destekten 7000 anne ve bakıcı yararlanacak. Başvurular henüz başlamadı ama anneler şimdiden heyecanlandı.

#3
Foto - SGK’dan annelere her ay 11 bin 350 TL destek! 1 yıl boyunca sürekli yapılacak! İşte detaylar

Tam zamanlı çalışan, 0-36 aylık bebeği olan ve SGK'ya en az 30 günlük prim ödemesi yapan anneler bakıcı desteğine başvurabilecek. Bakıcısını sigortalı olarak çalıştıran annelere 1 yıl boyunca ayda 325 euro (yaklaşık 11 bin 350 TL) ödeme yapılacak. Bakıcı desteği İstanbul, Ankara ve İzmir'deki annelere verilecek. Bakıcının da 18 yaşından büyük olması, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu, İŞKUR ile lise veya üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olması gerekiyor.

#4
Foto - SGK’dan annelere her ay 11 bin 350 TL destek! 1 yıl boyunca sürekli yapılacak! İşte detaylar

Destekten yararlanacak annenin bakıcıya en az asgari ücret ödemesi gerekiyor. Bağ-Kur'lu ve Devlet Memuru anneler ise bu destekten yararlanamayacak. Proje sayesinde hem anneler aldıkları maddi destekten istihdamdan kopmamış olacaklar hem de eğitimli ve sertifikalı bakıcıların istihdamı teşvik edilecek. Desteğin ne zaman başlayacağı, başvuruların ne zaman yapılacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TUSAŞ çılgın siparişi duyurdu: 300 adet helikopter istiyorlar
Teknoloji

TUSAŞ çılgın siparişi duyurdu: 300 adet helikopter istiyorlar

Türkiye'nin ilk millî genel maksat helikopteri GÖKBEY, 6 ton sınıfında dünya piyasasını altüst etmek için gün sayıyor. TRT yapımı Oyunbozan ..
Bu tablo Peygamber Ocağı'na yakışmıyor! Orduevleri meyhane gibi
Gündem

Bu tablo Peygamber Ocağı'na yakışmıyor! Orduevleri meyhane gibi

Eski Türkiye’de özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri’nde yaşanan din referanslı mağduriyetler yok denecek kadar az hale gelirken, milletin gözb..
Saadet’e ihtiyaç kalmadı! CHP gönderdiği vekili geri aldı… SP grubu düştü
Gündem

Saadet’e ihtiyaç kalmadı! CHP gönderdiği vekili geri aldı… SP grubu düştü

SP grubu düşüyor. İyi Parti'den ayrılan İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'nun partiye katılmasının ardından Saadet Partisi'nin ..
Irak ziyareti sonrası dikkat çeken fotoğraf! Siyasi bir mesaj mı içeriyor? Abdulkadir Selvi, o fotoğrafın hikayesini anlattı! Çok şaşıracaksınız
Gündem

Irak ziyareti sonrası dikkat çeken fotoğraf! Siyasi bir mesaj mı içeriyor? Abdulkadir Selvi, o fotoğrafın hikayesini anlattı! Çok şaşıracaksınız

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin Irak ziyareti dönüşünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında oturmasının hikayesini Erdoğan Ak..
Erdoğan'ın duruşu AB’ye kök söktürüyor! Kavala ve Selo için tehdit ediyorlardı, şimdi ise bakın ne diyorlar
Dünya

Erdoğan'ın duruşu AB’ye kök söktürüyor! Kavala ve Selo için tehdit ediyorlardı, şimdi ise bakın ne diyorlar

Avrupa Konseyi Başsözcüsü Daniel Höltgen, Avrupa değerlerinden uzaklaştığı yönündeki tartışmalara ilişkin Türkiye'nin etkili bir devlet olar..
Bu vahşet 23 Nisan günü yaşandı Balonun dronuma dokundu! Böyle zulüm görülmedi
Gündem

Bu vahşet 23 Nisan günü yaşandı Balonun dronuma dokundu! Böyle zulüm görülmedi

Malatya’nın Pütürge Yatılı Okulu bahçesinde 23 Nisan’da verilen balonu Mustafa H. İsimli şahısın dronuna dokundu diye görülmemiş bir vahşet ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23