2024-04-26 15:23:00 SGK’dan annelere her ay 11 bin 350 TL destek! 1 yıl boyunca sürekli yapılacak! İşte detaylar
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın müjdelediği çalışan anneye bakıcı desteğinin detayları belli olmaya başladı. Vedat Işıkhan, eğitimli çocuk bakıcıları ve kadın istihdamını desteklemesi projesini hayata geçirmek için SGK'nın çalışmaları tamamladığını açıklamıştı. Işıkhan yaptığı açıklamada, "SGK'den 7 bin anne ve bakıcıya 325 euro destek" müjdesini vermişti. Peki, çalışan anneye bakıcı desteği ne kadar? 325 euro bakıcı desteği şartları neler? İşte detaylar...