SGK’dan annelere her ay 11 bin 350 TL destek! 1 yıl boyunca sürekli yapılacak! İşte detaylar

Tam zamanlı çalışan, 0-36 aylık bebeği olan ve SGK'ya en az 30 günlük prim ödemesi yapan anneler bakıcı desteğine başvurabilecek. Bakıcısını sigortalı olarak çalıştıran annelere 1 yıl boyunca ayda 325 euro (yaklaşık 11 bin 350 TL) ödeme yapılacak. Bakıcı desteği İstanbul, Ankara ve İzmir'deki annelere verilecek. Bakıcının da 18 yaşından büyük olması, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu, İŞKUR ile lise veya üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olması gerekiyor.