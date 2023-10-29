Şeytanın bile aklına gelmez! Taksim bombacısını kullandılar! Sonunda bakın ne oldu

Taksim, İstiklal Caddesi'nde içerisinde bomba olan çantayı bırakan terörist Ahlam Albashir'in fotoğrafıyla İran asıllı hamile kadın dolandırıldı. 28 yaşındaki Ferahnaz Abdullahi Tamer'in bütün emekleri bir anda elinden gitti. Tamer, korku ve stresten erken doğum yaptı. Bundan 15 gün önce yaşanan olayda; dolandırıcılar kendini polis olarak tanıttı, 28 yaşındaki İran asıllı hamile Ferahnaz Abdullahi Tamer'in 11 bilezik, 2 çift küpe, 4 altın küpe ve bir de kolye ucunu çaldılar. Yılların emeği bir anda elinden uçup giden Tamer, "Onlar da benim çocuğumun rızkıydı, kaç senede toplamıştım" dedi.