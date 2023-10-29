  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

50. yıl dönümü! Günlük 200 bin araç geçti! Toplamda 2.5 milyar geçiş

Lavanta yağının yararları nelerdir? Türkiye'nin bahçelerini mora boyuyor! Şahane yağ ile ne yapılır?

İran ABD'yi neden uyardı, ipucu geldi! İşte askeri üssü ve yeni cepheler için önerisi!

‘Koca Yusuf’lardan Cumhuriyet uçuşu

Ruslar ipleri kopardı: Ülkenin kararı hayal kırıklığına sebep oldu! Çocuk katili İsrail'e büyük şok

Milyonlarca emekliye müjde! Havalara uçacaklar havalara

Ünlü oyuncu evindeki jakuzide ölü bulundu! Jakuziden son paylaşımında bakın ne demiş

Otomobilseverlere müjde! Model atağında durmuyor! Rekor üstüne rekor kırıyor!

Şeytanın bile aklına gelmez! Taksim bombacısını kullandılar! Sonunda bakın ne oldu

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yeni işini duyan inanamadı! Ağzınız bir karış açık kalacak
Gündem
4
Şeytanın bile aklına gelmez! Taksim bombacısını kullandılar! Sonunda bakın ne oldu

2023-10-29 12:48:06
Şeytanın bile aklına gelmez! Taksim bombacısını kullandılar! Sonunda bakın ne oldu

Taksim, İstiklal Caddesi'nde içerisinde bomba olan çantayı bırakan terörist Ahlam Albashir'in fotoğrafıyla İran asıllı hamile kadın dolandırıldı. 28 yaşındaki Ferahnaz Abdullahi Tamer'in bütün emekleri bir anda elinden gitti. Tamer, korku ve stresten erken doğum yaptı. Bundan 15 gün önce yaşanan olayda; dolandırıcılar kendini polis olarak tanıttı, 28 yaşındaki İran asıllı hamile Ferahnaz Abdullahi Tamer'in 11 bilezik, 2 çift küpe, 4 altın küpe ve bir de kolye ucunu çaldılar. Yılların emeği bir anda elinden uçup giden Tamer, "Onlar da benim çocuğumun rızkıydı, kaç senede toplamıştım" dedi.

#1
Foto - Şeytanın bile aklına gelmez! Taksim bombacısını kullandılar! Sonunda bakın ne oldu

Dolandırıcılar onu cep telefonundan arayıp "Biz Göç İdaresi'nden arıyoruz" dediler. Ardından Tamer'in T. C. kimlik numarasını okuyup anne ve babasının ismini söylediler. Daha sonra ise "Taksim bombacısının sizin evinizde kaldığını tespit ettik. Elinizde, avucunuzda ne kadar altın varsa hemen yakındaki parka getirin." diyerek hamile kadına terörist Ahlam Albashir'in fotoğrafını gönderdiler.

#2
Foto - Şeytanın bile aklına gelmez! Taksim bombacısını kullandılar! Sonunda bakın ne oldu

Tamer, dolandırıcıların kendisine "Bunlar senin evinde misafir kalmış. Sen bunları beslemişsin. Bunlar sana bir sürü altın, dolar, sahte pasaport vermiş" dediğini aktardı. "Benim teröristlerle alakam yok" dese de dolandırıcılar "Seni temize çekeceğiz" yalanıyla İran asıllı kadını kandırdı. Tamer altınları parka götürdü. Karşısındakilerin polis olmadığını anlamadı ama çok geçti. O anları "Hamileyim. Çok ağırım, koşamıyorum. Arkamdan saldırdı, poşeti alıp hemen kaçtı gitti" sözleriyle anlattı.

#3
Foto - Şeytanın bile aklına gelmez! Taksim bombacısını kullandılar! Sonunda bakın ne oldu

Show Haber'in aktardığı olaya göre; dolandırıcılar 3 yaşındaki Nisan'ın kulağındaki altın küpelere bile göz dikmişlerdi. Tamer çocuğunun kulağındaki küpeleri çıkartarak onları bile dolandırıcılara teslim etti. Yaşadığı stres, korku ve üzüntü nedeniyle erken doğum yapmak zorunda kalan ve Umut Can bebeği dünyaya getiren Tamer "Çocuğumu doğru düzgün emziremiyorum. Gece yatamıyorum. Mamadan besliyorum. Mamadan bir gün alabiliyorum, öbür gün alamıyorum, gücüm yetmiyor" diye konuştu.

Kassam Tugayları'ndan İsrail'e rehine teklifi
Dünya

Kassam Tugayları'ndan İsrail'e rehine teklifi

Katil İsrail Gazze'yi 24 saat aralıksız bombalamaya devam ederken Kassam Tugayları'ndan bir son dakika rehine teklifi geldi.
Tahminleri hep çıkan isim yeni asgari ücreti Türkiye'ye duyurdu! Bu rakam ilk kez telaffuz edildi, yapılırsa tarihi bir zam olacak

Tahminleri hep çıkan isim yeni asgari ücreti Türkiye'ye duyurdu! Bu rakam ilk kez telaffuz edildi, yapılırsa tarihi bir zam olacak
Talep çok fazla! Tehlikeli hasat görenleri korkutuyor

Talep çok fazla! Tehlikeli hasat görenleri korkutuyor
Tesla ile BP arasında anlaşma: Milyonlarca dolar! Dünyaca tanınan dev şirketten karar sonrası duyurusu
Ekonomi

Tesla ile BP arasında anlaşma: Milyonlarca dolar! Dünyaca tanınan dev şirketten karar sonrası duyurusu

Tesla ve BP tarihi hamle yaptı: 100 milyon dolarlık dev tarihi bir anlaşmaya imza attı. Buna göre BP Tesla Supercharger elektrikli şarj ista..
Ramazan Kurtoğlu İsrail'in sonraki hedefini açıklayarak uyardı: Türkiye pis bir kumpasla karşı karşıya, dikkat

Ramazan Kurtoğlu İsrail'in sonraki hedefini açıklayarak uyardı: Türkiye pis bir kumpasla karşı karşıya, dikkat
Mısır İsrail'in alçaklığını açıkladı
Dünya

Mısır İsrail'in alçaklığını açıkladı

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından Gazze Şeridi’ne gönderilmesi planlanan yardımlara ilişkin yapılan açıklamada, “İsrail, Gazze Şeridi’ne ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23