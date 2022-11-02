Şeyh Şaban-ı Veli Camisi ibadete açıldı

Restorasyon sonrası caminin daha da güzel olduğunu ifade eden Yılmaz, "Biz burayı Kastamonu'nun kalbi olarak görüyoruz. Bugün daha güzel gördüm. Bazı değişiklikler olmuş. Yapanlardan, yaptıranlardan, emeği geçenlerden Allah razı olsun." dedi.