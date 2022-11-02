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Kültür Sanat
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Şeyh Şaban-ı Veli Camisi ibadete açıldı

2022-11-02 16:55:32
Şeyh Şaban-ı Veli Camisi ibadete açıldı

Kastamonu'da bulunan Şeyh Şaban-ı Veli Camisi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla ibadete açıldı.

#1
Foto - Şeyh Şaban-ı Veli Camisi ibadete açıldı

Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi içinde, 1490 yılından önce inşa edildiği bilinen, harap hale geldiği için 1870 yılında yıktırılarak yeniden inşa edilen ve son kapsamlı onarımını ise 1940'lı yıllarda gören tarihi camide, 2020 yılının Kasım ayında, Vakıflar Bölge Müdürlüğünün girişimiyle sponsor firma tarafından başlatılan restorasyon çalışmaları sona erdi.

#2
Foto - Şeyh Şaban-ı Veli Camisi ibadete açıldı

Tarihi cami, sabah namazıyla birlikte ibadete açıldı.

#3
Foto - Şeyh Şaban-ı Veli Camisi ibadete açıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, camiyi gezerek, Vali Avni Çakır ve beraberindekilerle öğle namazı kıldı.

#4
Foto - Şeyh Şaban-ı Veli Camisi ibadete açıldı

Vatandaşlardan İsmail Akbak, gazetecilere yaptığı açıklamada, restorasyonu çok beğendiğini belirterek, "Eski halini de biliyorum. Yeni hali çok güzel olmuş. Yapanlardan, yaptıranlardan Allah razı olsun." dedi.

#5
Foto - Şeyh Şaban-ı Veli Camisi ibadete açıldı

Abdullah Yılmaz ise Şeyh Şaban-ı Veli'nin Kastamonu'nun medarıiftiharı olduğunu söyledi.

#6
Foto - Şeyh Şaban-ı Veli Camisi ibadete açıldı

Restorasyon sonrası caminin daha da güzel olduğunu ifade eden Yılmaz, "Biz burayı Kastamonu'nun kalbi olarak görüyoruz. Bugün daha güzel gördüm. Bazı değişiklikler olmuş. Yapanlardan, yaptıranlardan, emeği geçenlerden Allah razı olsun." dedi.

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