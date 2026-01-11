Sen kim, Beşiktaş kim? Arroyo'dan transfer itirafı geldi! 'Beşiktaş kötü bir hamleydi'
Beşiktaş'tan Cruzeiro'ya giden Keny Arroyo, siyah-beyazlılara transferinin kötü bir hamle olduğunu belirtti.
Beşiktaş'tan Cruzeiro'ya giden Keny Arroyo siyah-beyazlılara transferine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Arroyo'nun açıklamaları şöyle: -Cruzeiro'ya hızlı adapte oldunuz ve öne çıktınız." -Öncelikle iyi performans gösterdiğim için ve mutlu olduğum Cruzeiro'ya katılmama izin verdiği için Tanrı'ya şükrediyorum. Taraftarlar, teknik ekip ve takım arkadaşlarım beni zaten tanıyorlarmış gibi sıcak karşıladılar ve bu da adapte olmamda bana çok yardımcı oldu.
-Brezilya, tüm takımların rekabetçi olduğu bir lig ve ülke. Çok güçlü bir lig. Neymar ve Ronaldinho gibi birçok yıldız buradan çıktı. Kendimi hazırlamak ve sonra Avrupa'ya dönmek için ideal bir lig olduğunu düşünüyorum. Ayrıca, ligin benim futbol tarzıma çok uygun olduğunu düşünüyorum. "AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYORUM" "Brezilya'da uzun süre kalmayı düşünüyor musunuz?" -Beni bu kadar sıcak karşıladıkları için çok mutlu ve minnettarım. Bu yıl daha çok çalışacağım çünkü Ekvador ile Dünya Kupası'na gitmek istiyorum, bu benim hayalim. Avrupa'ya da geri dönmek istiyorum.
"Beşiktaş'ta neden kendinizi kanıtlayamadınız?" -Altı aylık bir dönemdi. Pişman değilim ama kötü bir hamle olduğunu düşünüyorum. Tanrı'ya şükür Cruzeiro'nun teklifi geldi ve durumu tersine çevirebildim. Şimdi her şey çok iyi gidiyor.
"SOLSKJAER İLE SORUN YAŞADIM" "Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile iyi bir ilişkiniz yok muydu?" -Bir oyuncunun işi sahada performans göstermektir ama bana bu fırsat verilmedi. Ayrıca teknik direktör ile bazı sorunlar yaşadım. Yine de bazı olumlu şeyler edindim; Artık Avrupa liglerini tanıyorum, gol atabildim ve aileme daha iyi bir hayat sunabiliyorum.
