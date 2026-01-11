  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gündem oldu: Herkes konuştu! Başladılar transfere... Beşiktaş'a tonla transfer lazım! Aynı hastanede buluştular! Hemşire anne ile doktor kızı mesai arkadaşı oldu 3 gün yoğun bakımda kalmıştı: Murat Cemcir'in son hali ortaya çıktı! Durdurulamaz! Guendouzi dillere düştü! Avrupa basını bu maçı konuşuyor Ne doktor gördü ne eczane; sırrı Erciyes’te saklı! Efsane hoca binlerce kişiye kayak öğretti 2-0'lık yenilgi sonrası Okan Buruk yıldız kanadı Galatasaray'a istiyor! Transfer... HAVELSAN’dan “NATO” bombası! İmzalar sessiz sedasız atıldı İstanbul'da dizi ve film çekimlerine standart getirildi! Bakan Ersoy duyurdu: Saat sınırı, yeni kurallar
Spor
5
Yeniakit Publisher
Sen kim, Beşiktaş kim? Arroyo'dan transfer itirafı geldi! 'Beşiktaş kötü bir hamleydi'
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Sen kim, Beşiktaş kim? Arroyo'dan transfer itirafı geldi! 'Beşiktaş kötü bir hamleydi'

Beşiktaş'tan Cruzeiro'ya giden Keny Arroyo, siyah-beyazlılara transferinin kötü bir hamle olduğunu belirtti.

#1
Foto - Sen kim, Beşiktaş kim? Arroyo'dan transfer itirafı geldi! 'Beşiktaş kötü bir hamleydi'

Beşiktaş'tan Cruzeiro'ya giden Keny Arroyo siyah-beyazlılara transferine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Arroyo'nun açıklamaları şöyle: -Cruzeiro'ya hızlı adapte oldunuz ve öne çıktınız." -Öncelikle iyi performans gösterdiğim için ve mutlu olduğum Cruzeiro'ya katılmama izin verdiği için Tanrı'ya şükrediyorum. Taraftarlar, teknik ekip ve takım arkadaşlarım beni zaten tanıyorlarmış gibi sıcak karşıladılar ve bu da adapte olmamda bana çok yardımcı oldu.

#2
Foto - Sen kim, Beşiktaş kim? Arroyo'dan transfer itirafı geldi! 'Beşiktaş kötü bir hamleydi'

-Brezilya, tüm takımların rekabetçi olduğu bir lig ve ülke. Çok güçlü bir lig. Neymar ve Ronaldinho gibi birçok yıldız buradan çıktı. Kendimi hazırlamak ve sonra Avrupa'ya dönmek için ideal bir lig olduğunu düşünüyorum. Ayrıca, ligin benim futbol tarzıma çok uygun olduğunu düşünüyorum. "AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYORUM" "Brezilya'da uzun süre kalmayı düşünüyor musunuz?" -Beni bu kadar sıcak karşıladıkları için çok mutlu ve minnettarım. Bu yıl daha çok çalışacağım çünkü Ekvador ile Dünya Kupası'na gitmek istiyorum, bu benim hayalim. Avrupa'ya da geri dönmek istiyorum.

#3
Foto - Sen kim, Beşiktaş kim? Arroyo'dan transfer itirafı geldi! 'Beşiktaş kötü bir hamleydi'

"Beşiktaş'ta neden kendinizi kanıtlayamadınız?" -Altı aylık bir dönemdi. Pişman değilim ama kötü bir hamle olduğunu düşünüyorum. Tanrı'ya şükür Cruzeiro'nun teklifi geldi ve durumu tersine çevirebildim. Şimdi her şey çok iyi gidiyor.

#4
Foto - Sen kim, Beşiktaş kim? Arroyo'dan transfer itirafı geldi! 'Beşiktaş kötü bir hamleydi'

"SOLSKJAER İLE SORUN YAŞADIM" "Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile iyi bir ilişkiniz yok muydu?" -Bir oyuncunun işi sahada performans göstermektir ama bana bu fırsat verilmedi. Ayrıca teknik direktör ile bazı sorunlar yaşadım. Yine de bazı olumlu şeyler edindim; Artık Avrupa liglerini tanıyorum, gol atabildim ve aileme daha iyi bir hayat sunabiliyorum.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdurrahman Uzun Fatih Erbakan’a ateş püskürdü: "Siyaset buysa ben bu siyasetin içine tüküreyim!"
Gündem

Abdurrahman Uzun Fatih Erbakan’a ateş püskürdü: "Siyaset buysa ben bu siyasetin içine tüküreyim!"

Gazeteci yazar Abdurrahman Uzun, yayınladığı son videoda Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın Venezuela’daki gelişmelere ili..
Halep’e güle oynaya gelen teröristler sert kayaya çarptı!
Gündem

Halep’e güle oynaya gelen teröristler sert kayaya çarptı!

Suriye’nin Halep şehrinde dengeler değişirken, terör örgütü SDG saflarında çatışmaya giden kadın teröristlerin son görüntüleri sosyal medyad..
Canlı yayında birbirine girdiler! Ankara’nın derdi stüdyoyu gerdi
Gündem

Canlı yayında birbirine girdiler! Ankara’nın derdi stüdyoyu gerdi

CNN Türk ekranlarında yayınlanan bir tartışma programında, seviye adeta yerlere serildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ..
Hükümet güçlerine karşı katılmak istemedi : Halep’te SDG’ye hamle! Apar topar Saf değiştirdiler! Ortalık karıştı
Dünya

Hükümet güçlerine karşı katılmak istemedi : Halep’te SDG’ye hamle! Apar topar Saf değiştirdiler! Ortalık karıştı

Halep’in kuzeyinde Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) bağlı 100 unsurun saf değiştirdiğini iddiası ses getirdi. Ajans, kaynaklarına dayanara..
Leyla Şahin Usta'ya kirli algı operasyonu! O konuşmanın tam metni ortaya çıktı
Gündem

Leyla Şahin Usta'ya kirli algı operasyonu! O konuşmanın tam metni ortaya çıktı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta’nın, TBMM Genel Kurulu’nda Suriye’de yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı ..
Sezen Aksu karantinaya alındı
Gündem

Sezen Aksu karantinaya alındı

Sezen Aksu'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı kaydedildi. Kanlıca'daki evinde karantinaya giren Aksu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve h..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23