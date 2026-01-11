Sen kim, Beşiktaş kim? Arroyo'dan transfer itirafı geldi! 'Beşiktaş kötü bir hamleydi'

-Brezilya, tüm takımların rekabetçi olduğu bir lig ve ülke. Çok güçlü bir lig. Neymar ve Ronaldinho gibi birçok yıldız buradan çıktı. Kendimi hazırlamak ve sonra Avrupa'ya dönmek için ideal bir lig olduğunu düşünüyorum. Ayrıca, ligin benim futbol tarzıma çok uygun olduğunu düşünüyorum. "AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYORUM" "Brezilya'da uzun süre kalmayı düşünüyor musunuz?" -Beni bu kadar sıcak karşıladıkları için çok mutlu ve minnettarım. Bu yıl daha çok çalışacağım çünkü Ekvador ile Dünya Kupası'na gitmek istiyorum, bu benim hayalim. Avrupa'ya da geri dönmek istiyorum.