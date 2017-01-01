Namaz Vakitleri WhatsApp ihbar: 0553 313 94 23

Semiha Yıldırım'ın hediye edeceği tesbihleri, "özel" öğrenciler hazırlıyor

  • TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadın milletvekillerine ve erkek milletvekillerinin eşlerine hediye edeceği tesbihleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki "özel" öğrenciler hazırlıyor.

  • Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezindeki öğrenciler, TBMM'deki milletvekilleri için mesai yapıyor.

  • TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile 9 Ekim'de Antalya'ya geldiğinde merkezi ziyaret eden Semiha Yıldırım, öğrencileri hayata hazırlayan merkezden etkilenerek, öğrencilerden milletvekillerine hediye edilmek üzere tesbih yapmalarını istedi.

  • Merkez tarafından malzemeler temin edilince, öğrenciler tesbih üretmeye başladı.

  • TBMM'deki kadın milletvekilleri ve erkek milletvekillerinin eşleri için ayrı tesbih hazırlayan öğrenciler, siparişleri şubat ayı sonuna kadar yetiştirmek için çalışıyor.

  • Özel öğrencilerin emeklerini taşıyan tesbihler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında milletvekillerine hediye edilecek.

  • Merkezin müdürü Yasemin Doğan, Semiha Yıldırım'ın ziyaretinde tüm atölyeleri gezdiğini ve öğrencilerle birebir ilgilendiğini belirtti.

  • Yıldırım'ın merkezdeki eğitimden ve aktivitelerden çok etkilendiğini anlatan Doğan, öğrencilerin üretkenliğine katkıda bulunmak istediğini ve bu doğrultuda tesbih siparişi verdiğini bildirdi.

  • Doğan, hazırlanan 600 tesbihin zamanında teslim edileceğini, öğrencilerin sevgiyle çalışmalarını yürüttüklerini dile getirerek, "Hem çocuklarımız için hem de merkezimiz için güzel bir çalışma oldu. Meclisteki milletvekilleri, çocuklarımızın ellerinin dediği eserleri kullanacak." diye konuştu.

Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor

Son Eklenen Haberler

Trabzonspor'da görev dağılımı yapıldı
  1. Trabzonspor'da görev dağılımı yapıldı
  2. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
  3. Av etlerinden hastalık kapabilirsiniz
  4. İran'daki terör saldırısına ilişkin 4..
  5. Van merkezli 5 ilde PKK operasyonu! 4..
  6. Kılıçdaroğlu, "Abdullah Gül" sorusunu..
  7. Ülkede facia! Yanlışlıkla kendi..
  8. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
  9. Bartın Vali Yardımcısı son yolculuğuna..
  10. Iğdır HDP ilçe belediye başkan adayları
  11. Silivri'de rögara düşen buzağı..
  12. Şifonyer alırken...
  13. Futbol: Spor Toto 1. Lig
  14. İbrahim Kalın'dan öğrencilere..
  15. 'Umarım zulüm 1989'da başladı yazıları..
  16. 'Umarım zulüm 1989'da başladı yazıları..
  17. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyasi..
  18. Erdoğan: "Ortaya çıkan manzara..
  19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz, hem..
  20. Fransa'da gözaltı sayısı 700'e yükseldi