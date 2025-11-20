  • İSTANBUL
Sema, 5 kanseri yendi, 6’ıncıya kucak açtı: Onkoloji servisinde geçen 44 yıl

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sema, 5 kanseri yendi, 6’ıncıya kucak açtı: Onkoloji servisinde geçen 44 yıl

Samsun'da yaşayan 60 yaşındaki Sema Danışmaz, 16 yaşından bu yana tam 5 farklı kanser türünü yenerek adeta hayata meydan okudu. Şimdi 6'ncı defa yumuşak doku kanseri (sarkom) ile mücadele eden Danışmaz, "Kanserler beni seviyor, ben de onları seviyorum. Mücadeleye devam" diyerek kanser hastalarına umut oluyor.

#1
Foto - Sema, 5 kanseri yendi, 6’ıncıya kucak açtı: Onkoloji servisinde geçen 44 yıl

Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan Sema Danışmaz'ın hayatının 44 yılı, kanserle zorlu bir mücadeleyle geçti. İlk kez 16 yaşında lenf kanseriyle tanışan Danışmaz; ardından koltuk altı nüksü, meme kanseri, tiroid kanseri ve böbrek kanserini alt etmeyi başardı. Şimdi de 6'ncı defa yakalandığı yumuşak doku kanseri (sarkom) ile savaşan Danışmaz, yaşadığı bu zorluklara rağmen yaşama sevincini ve pozitifliğini kaybetmedi.

#2
Foto - Sema, 5 kanseri yendi, 6’ıncıya kucak açtı: Onkoloji servisinde geçen 44 yıl

İlkadım ilçesinde yaşayan Sema Danışmaz, hayatının 44 yılını kanserle mücadele ederek geçirdi. Tam 5 kez farklı türdeki kanserleri yenen Danışmaz, şimdi de 6'ncı defa yakalandığı kanseri atlatmak için mücadele ediyor. İlk kez 16 yaşında lenf kanseriyle tanışan Danışmaz, ardından koltuk altı nüksü, meme kanseri, tiroid kanseri ve böbrek kanserini yendi. Şimdi de yumuşak doku kanseri (sarkom) ile mücadele ediyor. Bu hastalıklar sonucunda sol meme, sol böbrek, safra kesesi, tiroit hormonları ve lenf bezlerini kaybeden Sema Danışmaz, yaşadığı zorlu süreçlere rağmen yaşama sevincini kaybetmedi.

#3
Foto - Sema, 5 kanseri yendi, 6’ıncıya kucak açtı: Onkoloji servisinde geçen 44 yıl

MÜCADELESİNİ YAZIYA DÖKTÜ: Samsun Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneği (LÖSAM) Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Danışmaz, hastalıklarla mücadele sırasında edindiği tecrübesiyle lösemili çocuklara moral veriyor. Dernek bünyesinde kurulan atölyelerde Danışmaz ve gönüllü kadınlar, oyuncak, giyecek ve yiyecekler üretip, düzenledikleri kermeslerde satıyor. Elde edilen gelir de hasta çocukların tedavilerinde kullanılıyor. Mücadelesiyle örnek olan Danışmaz, yaşadıklarını 'Hem Hayatta Hem Ayaktayım' adlı kitabında yazıya döktü. Danışmaz, buradan elde ettiği geliri de LÖSAM'a bağışlıyor. 'KANSERLERİMİ SEVİYORUM': Kanserlerle yaşamayı benimsediğini belirten Sema Danışmaz, "60 yaşındayım, 44 yılımı onkoloji servisinde geçirdim. Kanserlerimle yaşamayı seviyorum. Kanserlerimi seviyorum. Sevgi dolu bir insanım. Ben hasta değilim, kanserim. Kanserlerle yaşamayı benimsedim hatta sevdim. Onun biraz şımarıklığını da yaşadım. Kanser olan hastalara hep iyi davranırlar, özgür olurlar. Ben hep kanserin o yönünü kullandım. Kanser hastalarına da onu söylüyorum, sizde biraz o yönü kullanın, kendinize çevirin2 diye konuştu.

#4
Foto - Sema, 5 kanseri yendi, 6’ıncıya kucak açtı: Onkoloji servisinde geçen 44 yıl

'HEPSİNİ ATLATTIM, BUNU DA ATLATACAĞIMI BİLİYORUM': Danışmaz, "16 yaşında hodgkin lenfoma (lenf) kanseri oldum. 29 yaşında koltuk altı kanseri, 38 yaşında meme kanseri oldum. Sol göğsümü aldırdım. Ondan sonra da sol böbreğimi, safra kesesini, tiroid hormonlarını aldırdım. Şimdi de 2 ay önce yine bir teşhis konuldu. Sarkom, yumuşak doku kanseri oldum. Hepsini atlattım. Bunu atlatacağımı da biliyorum. Şu an doktorlar da belirsizlik içindeler. Kanser 3'üncü aşamada, hangi tedaviyi uygulayacaklarını tam çözemediler. Şu anda kendi aralarında istişare yapıyorlar. Ama bunlar, benim hiç umurumda değil. Ben şu anda LÖSAM'da, lösemili çocuklarla mutlu oluyorum. 16 yaşından beri 5 kanserle mücadele ettim. Şimdi 6'ncısı geldi. Kucak açtım. Kanserler beni seviyor, ben de onları seviyorum. Mücadeleye devam. Bir kitap yazdım, 'Hem Hayattayım Hem Ayaktayım.' Bu kitapta kanserleri severek yendiğimi anlattım. 23 Kasım Pazar günü de Giresun'da Kültür ve Fuar Müdürlüğü'nde bu kitabın imza gününü yapacağım. Hayat çok güzel, lütfen kıymetini bilin" dedi. 'BAŞARILI BİR CERRAHİ OPERASYON UYGULANDI': Radyasyon Onkoloji Uzmanı Uzm. Dr. Eylem Odabaşı ise "Ameliyattan sonra ek tedaviler için gerekli araştırmalarımızı yaptık. İhtiyacı olan radyoterapiyi ne yazık ki yan etkilerinden dolayı uygulayamıyoruz. Çünkü daha önceden geçirmiş olduğu, aynı tarafta meme tümöründen dolayı radyoterapinin yan etkileri çok fazla olacağı için şu anda önermiyoruz. Ama çok başarılı bir cerrahi operasyon uygulandı. Takiplerine düzenli gelecek bir hasta olduğu için de yakın takibe almaya karar verdik" diye konuştu.

