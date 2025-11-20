Sema, 5 kanseri yendi, 6’ıncıya kucak açtı: Onkoloji servisinde geçen 44 yıl

'HEPSİNİ ATLATTIM, BUNU DA ATLATACAĞIMI BİLİYORUM': Danışmaz, "16 yaşında hodgkin lenfoma (lenf) kanseri oldum. 29 yaşında koltuk altı kanseri, 38 yaşında meme kanseri oldum. Sol göğsümü aldırdım. Ondan sonra da sol böbreğimi, safra kesesini, tiroid hormonlarını aldırdım. Şimdi de 2 ay önce yine bir teşhis konuldu. Sarkom, yumuşak doku kanseri oldum. Hepsini atlattım. Bunu atlatacağımı da biliyorum. Şu an doktorlar da belirsizlik içindeler. Kanser 3'üncü aşamada, hangi tedaviyi uygulayacaklarını tam çözemediler. Şu anda kendi aralarında istişare yapıyorlar. Ama bunlar, benim hiç umurumda değil. Ben şu anda LÖSAM'da, lösemili çocuklarla mutlu oluyorum. 16 yaşından beri 5 kanserle mücadele ettim. Şimdi 6'ncısı geldi. Kucak açtım. Kanserler beni seviyor, ben de onları seviyorum. Mücadeleye devam. Bir kitap yazdım, 'Hem Hayattayım Hem Ayaktayım.' Bu kitapta kanserleri severek yendiğimi anlattım. 23 Kasım Pazar günü de Giresun'da Kültür ve Fuar Müdürlüğü'nde bu kitabın imza gününü yapacağım. Hayat çok güzel, lütfen kıymetini bilin" dedi. 'BAŞARILI BİR CERRAHİ OPERASYON UYGULANDI': Radyasyon Onkoloji Uzmanı Uzm. Dr. Eylem Odabaşı ise "Ameliyattan sonra ek tedaviler için gerekli araştırmalarımızı yaptık. İhtiyacı olan radyoterapiyi ne yazık ki yan etkilerinden dolayı uygulayamıyoruz. Çünkü daha önceden geçirmiş olduğu, aynı tarafta meme tümöründen dolayı radyoterapinin yan etkileri çok fazla olacağı için şu anda önermiyoruz. Ama çok başarılı bir cerrahi operasyon uygulandı. Takiplerine düzenli gelecek bir hasta olduğu için de yakın takibe almaya karar verdik" diye konuştu.