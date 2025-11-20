Emrah Savcı Giriş Tarihi: Yine kadro değişiyor fena hem de... Sergen Yalçın sol bekini buldu! İşte Beşiktaş'ın yeni Brezilyalısı
Beşiktaş'ta gözler transferde... Eduard Graf'ın scouting raporunu çöpe atan Sergen Yalçın, Serkan Reçber tarafından belirlenen transfer listesinde yer alan sol bekler arasında en fazla Caio Henrique üzerinde durdu. Siyah-beyazlı ekibin teknik patronu, David Jurasek'in kiralık sözleşmesinin feshedilmesini, alt yapıdan yetişen Rıdvan Yılmaz'ın ise rotasyonda devam etmesini istiyor.