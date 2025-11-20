Yine kadro değişiyor fena hem de... Sergen Yalçın sol bekini buldu! İşte Beşiktaş'ın yeni Brezilyalısı

Caio'nun en önemli özelliği hücuma verdiği destek. Ligue 1'in en iyi asist yapan bekleri arasında yer aldı. Hatta bir dönem Avrupa'nın 5 büyük liginde asist liderliği bile yaptı. İsabetli ortaları ve son paslardaki becerisiyle gol pozisyonu yaratma konusunda oldukça yetenekli. Fotospor'a göre; Menajeri Giuliano Bertolucci ile Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı transfer döneminde Andrey Santos ve Angelo için bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Bu sayede iki taraf arasında bir yakınlık var.