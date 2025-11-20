  • İSTANBUL
Son Haberler

Spor
Yine kadro değişiyor fena hem de... Sergen Yalçın sol bekini buldu! İşte Beşiktaş'ın yeni Brezilyalısı

Emrah Savcı Giriş Tarihi:
Yine kadro değişiyor fena hem de... Sergen Yalçın sol bekini buldu! İşte Beşiktaş'ın yeni Brezilyalısı

Beşiktaş'ta gözler transferde... Eduard Graf'ın scouting raporunu çöpe atan Sergen Yalçın, Serkan Reçber tarafından belirlenen transfer listesinde yer alan sol bekler arasında en fazla Caio Henrique üzerinde durdu. Siyah-beyazlı ekibin teknik patronu, David Jurasek'in kiralık sözleşmesinin feshedilmesini, alt yapıdan yetişen Rıdvan Yılmaz'ın ise rotasyonda devam etmesini istiyor.

#1
Foto - Yine kadro değişiyor fena hem de... Sergen Yalçın sol bekini buldu! İşte Beşiktaş'ın yeni Brezilyalısı

David Jurasek kiralandı, Rıdvan Yılmaz bonservisi ile döndü. Sergen Yalçın'a göre ikisi de Beşiktaş'ın sol bek pozisyonu için yeterli değil. Yerlerine daha iyisi gelmeli. Eduard Graf her ne kadar siyah-beyazlıların scout şefi olmasına rağmen Beşiktaş teknik direktörü, futbol direktörü Serkan Reçber'in listesine daha çok önem veriyor.

#2
Foto - Yine kadro değişiyor fena hem de... Sergen Yalçın sol bekini buldu! İşte Beşiktaş'ın yeni Brezilyalısı

Reçber'in listesinde Sergen Yalçın'ın dikkatini en fazla çeken sol bek Caio Henrique oldu. Brezilya Milli Takımı'nın son 4 maçında sürekli kendisine yer bulan AS Monaco'nun 28 yaşındaki oyuncusu için Beşiktaş teknik direktörü "bizim için ideal" raporu verdi.

#3
Foto - Yine kadro değişiyor fena hem de... Sergen Yalçın sol bekini buldu! İşte Beşiktaş'ın yeni Brezilyalısı

Önemli bir not; Caio Henrique için AS Monaco günleri son dönemde parlak geçmiyor. Hatta ülkesine dönmesi eski takımı Gremio'nun formasını yeniden giymesi imkan dahilinde.

#4
Foto - Yine kadro değişiyor fena hem de... Sergen Yalçın sol bekini buldu! İşte Beşiktaş'ın yeni Brezilyalısı

Caio'nun en önemli özelliği hücuma verdiği destek. Ligue 1'in en iyi asist yapan bekleri arasında yer aldı. Hatta bir dönem Avrupa'nın 5 büyük liginde asist liderliği bile yaptı. İsabetli ortaları ve son paslardaki becerisiyle gol pozisyonu yaratma konusunda oldukça yetenekli. Fotospor'a göre; Menajeri Giuliano Bertolucci ile Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı transfer döneminde Andrey Santos ve Angelo için bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Bu sayede iki taraf arasında bir yakınlık var.

