AKKUYU NGS'nin emanet edileceği yeni mühendis adayları Rusya'da ders başı yaptı

AKKUYU NGS'nin emanet edileceği yeni mühendis adayları Rusya'da ders başı yaptı

Türkiye'nin yeni enerji üssü Akkuyu NGS’de görev alacak yeni mühendis adayları Rus üniversitelerinde eğitime başladı.

Foto - AKKUYU NGS'nin emanet edileceği yeni mühendis adayları Rusya'da ders başı yaptı

Akkuyu Nükleer A.Ş., Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için mühendislik personelini hazırlama programını sürdürüyor. Türkiye’deki teknik üniversitelerin mezunları arasından seçilen 56 kişiden oluşan yeni grup, Rus üniversitelerinde yüksek lisans eğitimine başladı. Mezuniyetin ardından tüm öğrenciler Akkuyu Nükleer A.Ş.’de istihdam edilecek.

Mühendisler, Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi MEPhI (NRNU MEPhI), Ulusal Araştırma Üniversitesi Moskova Enerji Enstitüsü (NRU MPEI), Moskova Devlet Teknik Üniversitesi (Bauman MGTU) ve Kazan Devlet Enerji Üniversitesi’nde (KGEU) eğitim alacak. Öğrenciler ilk yıl uzmanlık derslerini takip edebilecek seviyede Rusça öğrenecekler. Sonrasında ise nükleer fizik, ısı enerjisi, elektrik enerjisi ve elektrik mühendisliği alanlarında eğitimlerine devam edecekler.

Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin eğitim başlamadan önce öğrencilerle yaptığı çevrim içi toplantıda, programa katılan üniversitelerin temsilcileri de yer aldı. Öğrenciler eğitim süreci, Rusya’daki uyum süreci ve gelecekte Akkuyu NGS’de yapacakları çalışmalarla ilgili ayrıntılı bilgi aldı. Üniversite temsilcileri, yurtlarda yaşam kuralları, ders programı ve ders dışı etkinlik imkanları hakkında detaylı açıklama yaptı. Öğrencilere, Akkuyu Nükleer A.Ş. ve üniversiteler tarafından görevlendirilen sorumlu danışmanlara hızlıca ulaşabilme imkanları olduğu da hatırlatıldı. Toplantıda katılımcıların yurt koşulları, belge işlemleri, burslar ve gelecekteki staj olanaklarına ilişkin yönelttiği sorular da üniversite ve Akkuyu Nükleer A.Ş. temsilcileri tarafından yanıtlandı.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Her yeni öğrenci grubu, Türkiye’nin ilk nükleer güç santralini işletecek ekibin hazırlanmasında ileriye doğru bir adımdır. Yeni bir grup öğrencinin eğitime başlamasıyla onlar için nükleer enerji alanında geniş profesyonel imkânlar açılıyor. En iyi Rus teknik üniversitelerinde temel bilgileri edinecekler ve Akkuyu NGS’de çalışma fırsatı da bu bilgileri kullanmalarını sağlayacak. Rusya’daki uyum sürecinden Akkuyu Nükleer bünyesindeki birimlere yerleştirmeye kadar tüm aşamalarda öğrencilere destek vereceğiz. Eğitimlerini tamamlayıp diplomalarını aldıktan sonra Akkuyu NGS ekibine katılacak olan yeni mühendis ekibini sahada bekliyor olacağız. Programın tüm katılımcılarına başarılı bir eğitim dönemi ve meslekte güvenli bir yol diliyorum” dedi.

Yüksek lisans öğrencilerinin seçimi, Türkiye’deki ilgili fakültelerin lisans mezunları arasından, akademik başarı ve eğitimlerinin uygunluğu temelinde yapıldı. Tüm adaylar, programa katılan üniversitelerin öğretim üyeleriyle yapılan mülakatlar da dahil olmak üzere giriş değerlendirmelerinden geçti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hamdi

YORUMA BAK ADRESLERİNİDE VERSEYDİN
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
