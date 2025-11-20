AKKUYU NGS'nin emanet edileceği yeni mühendis adayları Rusya'da ders başı yaptı

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Her yeni öğrenci grubu, Türkiye’nin ilk nükleer güç santralini işletecek ekibin hazırlanmasında ileriye doğru bir adımdır. Yeni bir grup öğrencinin eğitime başlamasıyla onlar için nükleer enerji alanında geniş profesyonel imkânlar açılıyor. En iyi Rus teknik üniversitelerinde temel bilgileri edinecekler ve Akkuyu NGS’de çalışma fırsatı da bu bilgileri kullanmalarını sağlayacak. Rusya’daki uyum sürecinden Akkuyu Nükleer bünyesindeki birimlere yerleştirmeye kadar tüm aşamalarda öğrencilere destek vereceğiz. Eğitimlerini tamamlayıp diplomalarını aldıktan sonra Akkuyu NGS ekibine katılacak olan yeni mühendis ekibini sahada bekliyor olacağız. Programın tüm katılımcılarına başarılı bir eğitim dönemi ve meslekte güvenli bir yol diliyorum” dedi.