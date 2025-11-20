AKKUYU NGS'nin emanet edileceği yeni mühendis adayları Rusya'da ders başı yaptı

Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin eğitim başlamadan önce öğrencilerle yaptığı çevrim içi toplantıda, programa katılan üniversitelerin temsilcileri de yer aldı. Öğrenciler eğitim süreci, Rusya’daki uyum süreci ve gelecekte Akkuyu NGS’de yapacakları çalışmalarla ilgili ayrıntılı bilgi aldı. Üniversite temsilcileri, yurtlarda yaşam kuralları, ders programı ve ders dışı etkinlik imkanları hakkında detaylı açıklama yaptı. Öğrencilere, Akkuyu Nükleer A.Ş. ve üniversiteler tarafından görevlendirilen sorumlu danışmanlara hızlıca ulaşabilme imkanları olduğu da hatırlatıldı. Toplantıda katılımcıların yurt koşulları, belge işlemleri, burslar ve gelecekteki staj olanaklarına ilişkin yönelttiği sorular da üniversite ve Akkuyu Nükleer A.Ş. temsilcileri tarafından yanıtlandı.