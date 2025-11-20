64 milyar dolar gelire emin adımlarla gidiyoruz... Türkiye sürdürülebilir turizmde dünya lideri: Bakan Ersoy: Kış sübvanseleri yeniden devrede

Havalimanlarında bu sene itibarıyla biten kış sübvanseleri uygulamasını tekrar başlattıklarını ifade eden Ersoy, vergi indirim uygulamasını Nisan ve Mayıs’ı da dahil edecek şekilde yaptıklarını söyledi. Ersoy, "Yani eskiden sadece Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart aylarını kapsıyordu. Şimdi Nisan ve Mayıs aylarını da kapsıyor.” dedi. Hizmet Bedellerinde Yüzde 10 İndirim Havalimanı otoriteleriyle, sivil havacılık ve havalimanı işletmecileriyle konuştuklarını bildiren Ersoy, uçakların Nisan ve Mayıs ayına denk gelen hizmet indirimlerinde yüzde onluk bir indirime gittiklerini sözlerine ekledi. Bilet Fiyatlarında Yüzde 5 Gerileme Tüm sektör paydaşlarının sürece ortak olması gerektiğinin altını çizen Ersoy, uçakların Nisan ve Mayıs itibarıyla bu iki ay için özellikle yüzde beşlik bilet fiyatlarını aşağıya çektiklerini, tur operatörlerine de bilgi verildiğini bildirdi. Erken Rezervasyon İndirimlerini Kapatmayın! Otelcilerin Nisan ve Mayıs ayında özellikle erken rezervasyon indirimlerini geçen sene olduğu gibi erkenden kapatmaması gerektiğini dile getiren Ersoy şunları kaydetti: "Özel dönemleri kastetmiyorum ama diğer dönemlerde erken rezervasyonları sonuna kadar korumamız gerekiyor. Birden satışlar iyi geliyor gibi hızlı bir şekilde kapatmamamız gerekiyor. Hep birlikte bu yeni manevraya sahip çıkarsak sonuç alırız ve önümüzdeki sene de dahil olmak üzere bu süreci uzatırız.” Bakan Ersoy, kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçen AKTOB, TÜROFED ve Türkiye İş Bankası başta olmak üzere tüm kurum ve paydaşlara teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.