Selma Savcı Giriş Tarihi: 64 milyar dolar gelire emin adımlarla gidiyoruz... Türkiye sürdürülebilir turizmde dünya lideri: Bakan Ersoy: Kış sübvanseleri yeniden devrede
Türk turizminin geleceği, sürdürülebilirlik politikaları, pazar çeşitliliği ve yeni trendler Antalya'da masaya yatırıldı. Turizm sektörü temsilcilerini 15'inci kez bir araya getiren Uluslararası Resort Turizm Kongresi bu yıl "Yeni Stratejilerle Fark Yarat" temasıyla düzenlendi. Kongrenin açılışı KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Antalya Valisi Hulusi Şahin'in katılımıyla gerçekleştirildi. Turizm sektörüne yönelik önemli açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, açılışta yaptığı konuşmada Türkiye’nin artık küresel çapta bir dünya markası haline geldiğini vurguladı. Ersoy, turizmde kırılan rekorların arkasındaki temel unsurun nitelikli turizm stratejisi olduğunu söyledi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, küresel ısınmanın yol açtığı mevsim kaymalarına karşı turizm sektörünün hızlı ve esnek hareket etmesi gerektiğini belirterek kış sübvanselerinin yeniden başlatıldığını, vergi indirimlerinin Nisan ve Mayıs aylarını da kapsayacak şekilde genişletildiğini, bu iki ayda hizmet bedellerine yüzde 10, uçak biletlerine ise yüzde 5 indirim uygulandığını açıkladı. Ersoy, sektörün bu yeni stratejiye sahip çıkması çağrısında bulunarak otelcilerden erken rezervasyon indirimlerini erkenden kapatmama uyarısında bulundu.