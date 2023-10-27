Selçuk Bayraktar'la ilgili flaş gelişme! Tüm Türkiye’ye duyuruldu! Duyan, kulaklarına inanamadı: Birilerine kapak olsun...

"Bugün itibarıyla ilk uçuşunu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. TCG Anadolu'ya konuşlanacak olan Bayraktar TB3 ve Kızılelma havacılık tarihinde aslında bir devrimi işaret ediyor. Nasıl ki dünyada SİHA'larla ilk savaşı Türk orduları Karabağ'da kazandıysa Bayraktar TB2'ler vesilesiyle, filolar halinde uçan ve en gelişmiş hava savunma silahlarını, zırhlı araçları, tankları imha eden Bayraktar TB2'ler sayesinde dünyada muharebe paradigması değiştiyse, Bayraktar TB3 ve Kızılelma'nın TCG Anadolu'ya konuşlanmasıyla da dünya muharebe tarihinde devrim yaratacak bir çığır açılmış olacak. Bu da Cumhuriyetimizin 100. yılına bir diğer hediyemiz olacak." - Dünyanın tercih ettiği milli SİHA'lar Bayraktar TB2'nin başarısının da artarak devam ettiğini dile getiren Selçuk Bayraktar, Türk SİHA'larının yurt dışındaki başarılarına ilişkin şunları söyledi: "Bayraktar TB2, en yakın rakibinden 5 kat daha fazla bilinir, dünyanın en meşhur ve kendi sınıfında en gelişmiş SİHA'sı oldu. Dünyada en fazla ülkeye ihraç edilen SİHA oldu. 32 ülkeye ihracatımız var. Elde edilen gelirlerle, tümüyle öz kaynaklarımızla Bayraktar TB3'ü, Kızılelma'yı geliştirmiş olduk. Bayraktar TB2, 31 ülkeye ihraç edildi. Daha üst sınıf bir platform olan, 6 tonluk kalkış ağırlığına sahip Akıncı hava aracımız da 8 ülkeye ihraç edilmiş oldu. Ülkemiz savunma sanayisi gibi bir yüksek teknoloji alanında dünyaya damgasını vururken, yeni ve gelişmiş platformlar için önemli bir kaynak olmuş oldu."