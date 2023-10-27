2023-10-27 11:50:24 Selçuk Bayraktar'la ilgili flaş gelişme! Tüm Türkiye’ye duyuruldu! Duyan, kulaklarına inanamadı: Birilerine kapak olsun...
Türk savunma sanayisi, Cumhuriyet'in 100. yılında geleceğin muharebe sahasında oyun değiştirici olacak Bayraktar TB3 ve Bayraktar Kızılelma'yı göreve hazırlıyor. Anadolu Ajansının (AA) Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü nedeniyle hazırladığı "Türk savunma sanayisinin Cumhuriyetin 100. yılına armağanları" temalı dosya haberin üçüncü bölümünde Baykar tarafından geliştirilen KIZILELMA ve Bayraktar TB3 projeleri ele alındı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yılına hazırladıkları en büyük sürprizin 20 yıllık hedefleri olan, havacılıkta geleceğin muharebe dünyasında oyun kurucu olmayı ifade eden Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın ilk uçuşunu gerçekleştirmesi olduğunu söyledi. Bayraktar, şöyle konuştu: