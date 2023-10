Savaşı kim başlattı?

Burada sadece şunu hatırlatayım ki evet son Aksa Tufanı’nı başlatan Filistin direnişidir. Ama savaşı başlatan, 75 yıldan beri Filistin topraklarını işgal altında tutan, onları her gün katleden, evlerine her gece baskınlar düzenleyerek çoluk çocuk demeden toplayıp işkence merkezlerine götüren, binlerce insanlarını buradan Filistin direnişine ok atanların bir saat bile kalmaya tahammül edemeyecekleri zindanlarda yıllarca esaret altında tutan, Gazze’yi 17 yıldan beri vahşi abluka altında tutan, her gün topraklarını gasp eden, evlerini yıkan İsrail’dir. Aslında son gerginliğin fitilini çeken de yine yahudi bayramları bahanesiyle Mescidi Aksa’ya sürekli baskınlar düzenleyerek burayı kirleten işgalci olmuştur.