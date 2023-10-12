Savaşı kim başlattı?

Bugün Filistin’deki direnişe “Senin ne gücün var?” diyenlerle aynı kafa ve zihniyete sahip olanlar, 2005 yılında işgalci siyonistler Gazze’den kovulduğunda bunu bir türlü kabul edememiş ve İsrail’in aslında bunu taktik amacıyla yaptığını, yakında geri döneceğini ileri sürüyorlardı. Artık böyle söylemeleri, Filistinlilerden gasp ettikleri araziler üzerine deniz kenarına inşa ettikleri yalıları kendi elleriyle yıkarak zelil ve rezil bir şekilde Gazze’yi terk etmek zorunda kalan siyonistlerin acziyet ve yenilgilerini göremeyecek kadar büyük bir basiretsizlikten mi kaynaklanıyordu yoksa bir temennilerini mi dile getiriyorlardı, bilemiyorum. İkisi de mümkün. Aynı şey bugün de söz konusudur. Kuruluşundan beri böylesine büyük sarsıntı yaşamamış siyonist işgale Filistin direnişinin attığı binlerce füzenin, sinek vızıltısı gibi geldiğini ileri sürecek kadar büyük bir basiretsizlik midir yoksa, onun orada iyice kazıklarını çakabilmesi için karşısındaki direnişin gerçekten zayıf olmasını arzulamaktan mı kaynaklanıyor, bir şey diyemeyeceğim.