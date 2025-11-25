Haber Merkezi Giriş Tarihi: Sarıyer'de film gibi dolandırıcılık! Sahte satılık ev ilanlarında 2,9 milyon liralık vurgun: 6 şüpheli yakalandı
İstanbul Sarıyer'de, internete sahte satılık ev ilanı vererek bir vatandaşı 2 milyon 900 bin lira dolandıran şebeke çökertildi. Polisin, şüphelilerin kaldığı rezidansa 'teknik servis çalışanı' kılığında sızarak düzenlediği operasyonda 6 kişi yakalandı. Tapu dairesinde parayı alıp ortadan kaybolan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.