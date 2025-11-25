  • İSTANBUL
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Sarıyer'de film gibi dolandırıcılık! Sahte satılık ev ilanlarında 2,9 milyon liralık vurgun: 6 şüpheli yakalandı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sarıyer'de film gibi dolandırıcılık! Sahte satılık ev ilanlarında 2,9 milyon liralık vurgun: 6 şüpheli yakalandı

İstanbul Sarıyer'de, internete sahte satılık ev ilanı vererek bir vatandaşı 2 milyon 900 bin lira dolandıran şebeke çökertildi. Polisin, şüphelilerin kaldığı rezidansa 'teknik servis çalışanı' kılığında sızarak düzenlediği operasyonda 6 kişi yakalandı. Tapu dairesinde parayı alıp ortadan kaybolan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1
#1
Foto - Sarıyer'de film gibi dolandırıcılık! Sahte satılık ev ilanlarında 2,9 milyon liralık vurgun: 6 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Sarıyer'de yaşanan ve büyük yankı uyandıran nitelikli dolandırıcılık olayının faillerini yakalamak için titiz bir çalışma yürüttü. M.K. adlı vatandaşın, "İnternette gördüğüm ve fiyatı uygun olan evi almak için anlaştım. Tapu dairesinde parayı iki ayrı hesaba attım, ardından satıcı ortadan kayboldu," şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı.

#2
Foto - Sarıyer'de film gibi dolandırıcılık! Sahte satılık ev ilanlarında 2,9 milyon liralık vurgun: 6 şüpheli yakalandı

Sarıyer'de daire almaya çalışırken dolandırıldığını söyleyen M.K., polise giderek şikayetçi oldu. M.K., poliste verdiği ifadesinde "İnternette gördüğüm ilandaki evi beğendim. Fiyatı da ucuzdu. Telefonla arayıp satış için anlaştık. Tapu dairesinde buluştuğumuzda parayı yarı yarıya iki ayrı hesaba atmamı istediler. Kendisini daire sahibinin akrabası olarak tanıtan kişiye 2 milyon 950 bin lira gönderdim. Satış yapılmadan bu kişi ortadan kayboldu" dedi. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 'AKRABAMIZ SATIYOR, ONA YARDIM EDİYORUZ' Yapılan incelemelerde, şüphelilerin önce internette dairesini satan bir kişiyle irtibata geçerek satın alacaklarını söyleyip ilanı kaldırmasını istediği belirlendi. Kısa süre sonra aynı ilanı daha uygun fiyatla kendileri koyan şüpheliler, daireyi almak isteyen M.K.'ya daireyi bir akrabalarının sattığını ve ona yardımcı olduklarını söyledi. Satış fiyatında anlaşılması üzerine dairenin ücretinin 2 milyon 900 lirasını hesaplarına göndermesini sağlayan şüphelilerin kaçtıkları belirlendi.

#3
Foto - Sarıyer'de film gibi dolandırıcılık! Sahte satılık ev ilanlarında 2,9 milyon liralık vurgun: 6 şüpheli yakalandı

TEKNİK SERVİS ÇALIŞANI KILIĞINDA OPERASYON Polis, Maslak'ta bir rezidansta kaldıkları belirlenen şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı. Şüphelilerin kaçmaya çalışmamaları için önlem alan polis ekipleri, rezidansın kapısına teknik servis çalışanı olarak gitti. Şüphelilerin kapıyı açması üzerine içeri giren polis ekipleri şüpheli F.C. ve 5 şüpheliyi yakaladı. Evde yapılan aramalarda 14 adet cep telefonu, 20 sim kart, 2 bilgisayar ve içerisinde çok sayıda iletişim numarası bulunan ajanda ele geçirildi.

#4
Foto - Sarıyer'de film gibi dolandırıcılık! Sahte satılık ev ilanlarında 2,9 milyon liralık vurgun: 6 şüpheli yakalandı

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

