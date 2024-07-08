Sarıkamış kışın karla, yazın çiçeklerle bürünüyor

Sarıkamış’ın dünyanın en güzel yerlerinden bir olduğunu ifade eden Altun, "Kışın karlar diyarı bembeyaz turizm cenneti, yazında gördüğünüz gibi çiçeklerle doğa olarak güzel. Şu anda batıda farklı bir dünya var ama burada ayrı bir dünya güzelliği var. Çiçekleri, doğası, ormanı, kuşuyla her şeyiyle mükemmel bir yer." dedi.