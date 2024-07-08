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Yaşam
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Sarıkamış kışın karla, yazın çiçeklerle bürünüyor

2024-07-08 00:00:31
Sarıkamış kışın karla, yazın çiçeklerle bürünüyor

Kars’ın Sarıkamış ilçesi yalnızca kış mevsiminde değil yaz aylarında da beyaza bürünüyor.

#1
Foto - Sarıkamış kışın karla, yazın çiçeklerle bürünüyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesi kışın karla, yaz mevsiminde de çiçeklerle beyaza bürünerek ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

#2
Foto - Sarıkamış kışın karla, yazın çiçeklerle bürünüyor

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerleri arasında yer alan kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği kentte, meralar çayırlık alanlar "kır melikesi" adıyla bilinen beyaz çiçeklerle bezendi.

#3
Foto - Sarıkamış kışın karla, yazın çiçeklerle bürünüyor

Kayak merkezi bölgesi, Hançerli düzünde açan çiçekler, kelebeklerin oluşturduğu güzel görüntüler vatandaşların da ilgisini çekiyor. Vatandaşlardan Tekin Altun, Sarıkamış'ın her mevsim farklı güzelliği olduğunu söyledi.

#4
Foto - Sarıkamış kışın karla, yazın çiçeklerle bürünüyor

Sarıkamış’ın dünyanın en güzel yerlerinden bir olduğunu ifade eden Altun, "Kışın karlar diyarı bembeyaz turizm cenneti, yazında gördüğünüz gibi çiçeklerle doğa olarak güzel. Şu anda batıda farklı bir dünya var ama burada ayrı bir dünya güzelliği var. Çiçekleri, doğası, ormanı, kuşuyla her şeyiyle mükemmel bir yer." dedi.

#5
Foto - Sarıkamış kışın karla, yazın çiçeklerle bürünüyor

Bu arada kelebeklerin, kuşların güzelleştirdiği sulak alanlarda leylekler de yiyecek aradı.

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