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Aktüel
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Şanlıurfa'da feci kaza! Araç hurdaya döndü

2021-11-19 20:20:10
Şanlıurfa'da feci kaza! Araç hurdaya döndü

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tırın otomobile çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

#1
Foto - Akçakale-Şanlıurfa kara yolunun 12'nci kilometresinde Mahmut Taştan'ın kullandığı 63 NK 639 plakalı otomobile aynı istikamette seyir halindeki tır yandan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Taştan ile aynı araçtaki 4 kişi yaralandı.

Akçakale-Şanlıurfa kara yolunun 12'nci kilometresinde Mahmut Taştan'ın kullandığı 63 NK 639 plakalı otomobile aynı istikamette seyir halindeki tır yandan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Taştan ile aynı araçtaki 4 kişi yaralandı.

#2
Foto - Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Harran ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Harran ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.

#3
Foto - Bu arada kaza yerinden geçen AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, yaralıların durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

Bu arada kaza yerinden geçen AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, yaralıların durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

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