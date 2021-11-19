2021-11-19 20:20:10 Şanlıurfa'da feci kaza! Araç hurdaya döndü
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tırın otomobile çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tırın otomobile çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.
Akçakale-Şanlıurfa kara yolunun 12'nci kilometresinde Mahmut Taştan'ın kullandığı 63 NK 639 plakalı otomobile aynı istikamette seyir halindeki tır yandan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Taştan ile aynı araçtaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Harran ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.
Bu arada kaza yerinden geçen AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, yaralıların durumlarıyla ilgili bilgi aldı.
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