Sahili işgal eden karavanları jandarma kaldırdı
Antalya'nın Kumluca ilçe sahil şeridinde karavan konaklamasına yönelik alınan yasak kararı, bölgede tartışmalara neden oldu. Kumluca Kaymakamlığı'nca yayımlanan genelge doğrultusunda, sahil ve kamuya açık alanlarda karavanla konaklama yasaklanırken, jandarma ekipleri Mavikent Mahallesi Aktaş sahilindeki karavancıları bölgeden çıkardı. Kumluca Belediyesinin Beykonak Mahallesinde karavancılar için bir alan hazırlamasına rağmen Mavikent Mahallesi Aktaş sahilinde kalmaya devam eden karavancılar Kumluca Kaymakamlığı'nca yayınlanan genelge ile jandarma tarafından bu alandan çıkarıldı.