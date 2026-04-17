Sahili işgal eden karavanları jandarma kaldırdı
IHA Giriş Tarihi:

Sahili işgal eden karavanları jandarma kaldırdı

Antalya'nın Kumluca ilçe sahil şeridinde karavan konaklamasına yönelik alınan yasak kararı, bölgede tartışmalara neden oldu. Kumluca Kaymakamlığı'nca yayımlanan genelge doğrultusunda, sahil ve kamuya açık alanlarda karavanla konaklama yasaklanırken, jandarma ekipleri Mavikent Mahallesi Aktaş sahilindeki karavancıları bölgeden çıkardı. Kumluca Belediyesinin Beykonak Mahallesinde karavancılar için bir alan hazırlamasına rağmen Mavikent Mahallesi Aktaş sahilinde kalmaya devam eden karavancılar Kumluca Kaymakamlığı'nca yayınlanan genelge ile jandarma tarafından bu alandan çıkarıldı.

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, sosyal medya üzerinden yayımladığı genelgede karavan kullanımındaki artışa dikkat çekerek, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması amacıyla yeni düzenlemeye gidildiğini belirtti. Genelgede, "İlçemiz genelinde karavan turizmi ve gezgin karavan kullanıcı sayısında ciddi artış gözlemlenmiştir. Bu durum çevre düzenini, kamu güvenliğini, trafik akışını, vatandaşların sahillerden yararlanma vb. gibi sosyal haklarını kullanmasında ve ayrıca orman yangınlarıyla mücadelede ciddi aksaklıkların yaşanmasına neden olmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Alınan kararlar kapsamında, resmi karavan park ve çadır alanları ile ruhsatlı ve izinli kamp alanları dışında karavanla konaklama yasaklandı, sahil şeritleri, yol kenarları ve yeşil alanlarda park edilerek konaklanmasının önüne geçildi, uyarılara uymayan karavan ve çadırların kaldırılarak yediemin otoparkına çekilmesi kararlaştırıldı.

Karar, bölgede yaşayan vatandaşlar arasında farklı görüşlere neden oldu. Bazı vatandaşlar karavanların çevre kirliliğine yol açtığını ve sahil kullanımını engellediğini savunurken, bazıları ise karavan turizminin ekonomiye katkı sağladığını ve sosyal hayatın bir parçası olduğunu dile getirdi. Vergisini veren, askerlik görevini yapan bu ülkenin vatandaşı olduklarını belirten karavancılar ise, "Emekli olduk, şehrin kaosundan kurtulup sakin bir köşede hayat sürmek istiyoruz. Bunu bize çok gördüler" dedi.

Bursa'dan gelip Mavikent Aktaş'ta karavanda yaşayan Kıvanç Tutal, "Çevre temizliği bahanesiyle buradan tahliye ediliyoruz. Ancak çevredeki çöpleri biz topluyorduk. Biz buralarda olmazsak buralara daha da çok kirlenecek. Mümkün oldukça doğamıza sahip çıkmaya çalışıyorduk. Karavanlardaki tuvaletleri dahi kullanmıyorduk. Belediyenin sağladığı içme suyu, duş ve tuvaletlerden faydalanıyorduk. Bu imkânlar varken dışarıya fosseptik boşaltmamız mümkün değil. Hayatın kaosundan kaçıyoruz. Ama daha çok kaos yaşıyoruz. Bize herhangi bir yer gösterilmiyor. Gösterilen yerler çok kötü. Bir anda fahiş zamlar geliyor" diye konuştu.

Tamer Özcan ise, "Bizim sıkıntımız aramızda bozuk çıkabilecek insanlarla genellemeye bir tutulmamız. Mutlaka her grubun, toplumun içinde kötü insanlar bunuyor ama biz de onlarla aynı kefeye konuluyoruz. Ben bizzat eşimle birlikte kaldığımız Aktaş Plajını günde üç defa temizliyorum. Ama ona rağmen jandarma ve zabıta tarafından 'burayı boşaltın' deniyor. Gideceğimiz yer belli değil. Bize bir yer gösterilse veya bir hatamız varsa söylenebilir. Kararnameye bakıyorum, denize girilmesi engelleniyor. Nisan ayında pek denize giren yoktu. Üç beş karavancı Polonyalı arkadaş vardı. Onlar denize giriyordu. Biz kimse engel olmadık. Pozisyonumuz denizi kapatacak şekilde de değil. Otuz yıl demir çelik sektöründe çalıştım. Günyüzü görmeden 30 yıl 3 vardiya çalıştım. Emekli ikramiyem ile arabamın arkasına karavan takma hayalim vardı. Güzelim ülkemi dolaşıp gezeyim, insanlara tanışayım. Apartmanımın balkonunda, televizyon karşısında, kahvede ömrüm geçmesin. Amacım bu. Bir yerlere yerleşmek, çökmek değil" dedi.

Erol Mergen de, şu ifadeleri kullandı: "Yere çöp atan, kirli suyunu yerlere bırakan karavancı değildir. Biz onlardan değiliz. Biz onlardan ayrılarak hak ettiğimiz değerin verilmesini, onların da devlet tarafından takibinin yapılarak gereken cezaların almasını bekliyoruz. Ama aynı kefeye konulup sanki bu ülkeye vergi vermemiş gibi askerliğimizi veya vatandaşlık görevimizi yapmamış gibi bazı bölgelerden kovulmamız bizim zorumuza gidiyor. Biz bu ülkenin insanı değil miyiz? Biz de doğanın temiz kalması için elimizden geleni yapmıyor muyuz? Yapıyoruz. Kurumlardan beklentimiz yüksek değil. Tuvalet ve içme suyu. Elektriğimizi kendimiz üretiyoruz."

Oğlu da babasının izinde! Provokatör Salih Gergerlioğlu hakkında gözaltı kararı
Gündem

Oğlu da babasının izinde! Provokatör Salih Gergerlioğlu hakkında gözaltı kararı

FETÖ'cü hainlerin avukatlığına soyunan Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun oğlu Salih Gergerlioğlu hakkında gözaltı kararı verildi.
Şara'dan İsrail'in uykusunu kaçıracak Türkiye açıklaması
Gündem

Şara'dan İsrail'in uykusunu kaçıracak Türkiye açıklaması

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın Türkiye ile ilgili ortaklık ifadeleri terör devleti İsrail'in uykularını kaçırdı.

Kahramanmaraş üzerinden ülkeyi karıştırmak isteyen CHP’liler, şu cennetlik çocuğun babasını dinleyip utansınlar
Gündem

Kahramanmaraş üzerinden ülkeyi karıştırmak isteyen CHP’liler, şu cennetlik çocuğun babasını dinleyip utansınlar

Kahramanmaraş’taki okul katliamında hayatını kaybedenlerden biri de 11 yaşındaki Adnan Yeşil oldu. Adnan’ın babası Cevdet Yeşil, muhabirlere..
Senin sekülerliğin ahlaklı insan yetiştiremedi: Prof. Dr. Ahmet Kavlak’tan ibretlik sorular!
Gündem

Senin sekülerliğin ahlaklı insan yetiştiremedi: Prof. Dr. Ahmet Kavlak’tan ibretlik sorular!

Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Mantık Anabilim Dalı’nda görevli Prof. Dr. Ahmet Kavlak’ın okul saldır..
Okullarda yeni dönem! Vali yasağı duyurdu
Gündem

Okullarda yeni dönem! Vali yasağı duyurdu

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da okullara yapılan saldırıların ardından kent genelinde alınan kararları açıklayan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu..
Ali Mahir Başarır’ın ‘Onurlu’ dedikleri karanlık ağdan katliam çıktı: Kahramanmaraş saldırganının kan donduran LGBT ve İncel bağlantıları
Gündem

Ali Mahir Başarır’ın ‘Onurlu’ dedikleri karanlık ağdan katliam çıktı: Kahramanmaraş saldırganının kan donduran LGBT ve İncel bağlantıları

Kahramanmaraş’ta 10 kişinin ölümüne neden olan ortaokul katliamının faili İsa Aras Mersinli’nin dijital dünyadaki karanlık ilişkileri ve sap..
