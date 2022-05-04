2022-05-04 16:41:50 Sahilde kadın cesedi bulundu
Antalya-Alanya'da sahilde kadın cesedi bulunduğu belirtildi.
Antalya-Alanya'da sahilde kadın cesedi bulunduğu belirtildi.
Oba Mahallesi sahilinde denize giren vatandaşlar, kıyıda üzerinde elbiseleri bulunan bir kadının hareketsiz yattığını görünce, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İncelemede, Norveç uyruklu olduğu öğrenilen Tuva Willassen'in hayatını kaybettiği tespit edildi.
Willassen'in cenazesi Antalya Adli Tıp Morguna gönderildi.
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