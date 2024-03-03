Putin'in başstratejisti Aleksandr Dugin'den '3. Dünya Savaşı' açıklaması

"TÜRKİYE TARAFSIZ BİR DURUŞ SERGİLİYOR" Bana göre Türkiye tarafsız bir duruş sergiliyor. Ama Türkiye'nin bir NATO ülkesi olduğunu ve Karadeniz ile Akdeniz'de stratejik bir konuma sahip olduğunu dikkate aldığımızda bununla yetinmek durumdayız. Erdoğan'ın ülkesinin egemenliğini savunması tabii çok iyidir, biz de buna değer veriyoruz. Onun Rusya'ya karşı düşmanca adımlar atmaması ve ilişkileri koparmaması Putin'in Ankara'yı ziyaret etmek istemesinin de başlıca nedenlerindendir.