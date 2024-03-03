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Putin'in başstratejisti Aleksandr Dugin'den '3. Dünya Savaşı' açıklaması

2024-03-03 09:21:53
Putin'in başstratejisti Aleksandr Dugin'den '3. Dünya Savaşı' açıklaması

#1
Foto - Putin'in başstratejisti Aleksandr Dugin'den '3. Dünya Savaşı' açıklaması

Putin'in başstratejisti Aleksandr Dugin, A Haber'e konuştu. Dugin, 3. Dünya Savaşı'nin ilk aşamasında olduğumuzu söyleyerek Batılı ülkelere Ukrayna'ya yardım göndermemeleri konusunda uyarıda bulundu. Dugin'in yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

#2
Foto - Putin'in başstratejisti Aleksandr Dugin'den '3. Dünya Savaşı' açıklaması

"Putin'in Türkiye ziyaret ertelendi ama bu görüşmenin iptal edildiği anlamına gelmiyor. Bu ziyaretin Rusya'da yapılacak devlet başkanlığı seçimleri sonrasında gerçekleşeceğini düşünüyorum. Zaten seçimlere de 1 aydan az bir süre kaldı. Türkiye ile ilişkiler bizim güvenliğimiz ve stratejimiz açısından oldukça önemli. Bir taraftan Türkiye'nin müttefiğimiz olmaması çok kötü ama diğer taraftan açık bir şekilde Batı cephesinde yer almaması da iyidir.

#3
Foto - Putin'in başstratejisti Aleksandr Dugin'den '3. Dünya Savaşı' açıklaması

"TÜRKİYE TARAFSIZ BİR DURUŞ SERGİLİYOR" Bana göre Türkiye tarafsız bir duruş sergiliyor. Ama Türkiye'nin bir NATO ülkesi olduğunu ve Karadeniz ile Akdeniz'de stratejik bir konuma sahip olduğunu dikkate aldığımızda bununla yetinmek durumdayız. Erdoğan'ın ülkesinin egemenliğini savunması tabii çok iyidir, biz de buna değer veriyoruz. Onun Rusya'ya karşı düşmanca adımlar atmaması ve ilişkileri koparmaması Putin'in Ankara'yı ziyaret etmek istemesinin de başlıca nedenlerindendir.

#4
Foto - Putin'in başstratejisti Aleksandr Dugin'den '3. Dünya Savaşı' açıklaması

ABD'nin Irak'tan çekilmesinden sonra buradaki devlet yapısı boşluğunun bir şekilde doldurulması lazım ki bu durum Türkiye'yi de doğrudan ilgilendirmekte. Rusya, Türkiye'nin tarafsız tutum sergilemesine değer veriyor. Ama kendisi de bu durumda tarafsız kalmayı tercih ediyor.

#5
Foto - Putin'in başstratejisti Aleksandr Dugin'den '3. Dünya Savaşı' açıklaması

Rusya, Türkiye'nin tarafsız tutum sergilemesine değer veriyor. Ama kendisi de bu durumda tarafsız kalmayı tercih ediyor.

#6
Foto - Putin'in başstratejisti Aleksandr Dugin'den '3. Dünya Savaşı' açıklaması

#7
Foto - Putin'in başstratejisti Aleksandr Dugin'den '3. Dünya Savaşı' açıklaması

Bu savaşın hatları ise Ukrayna, Filistin ve Tayvan'dır. Afrika ve Güney Amerika'da da yeni cephe hatları açılabilir.

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