Portekiz’de oturum izni nasıl alınır? İşte başvuru şartları ve yasal yollar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Portekiz'de oturum izni nasıl alınır? İşte başvuru şartları ve yasal yollar

Portekiz’de 90 günden uzun süre yaşamak isteyen AB dışı ülke vatandaşlarının oturum izni alması gerekiyor. 2026’da çalışma, eğitim, aile birleşimi ve yatırım yoluyla oturum başvurusu yapılabiliyor.

Portekiz’de oturum izni nasıl alınır? 2026 başvuruları için öne çıkan yollar Avrupa’da yaşamak isteyen yabancılar için Portekiz, 2026’da da en çok ilgi gören ülkeler arasında yer alıyor. Ilıman iklimi, kıyı şehirleri, güvenli yaşam koşulları ve Avrupa Birliği içindeki konumu, ülkeyi özellikle emekliler, dijital göçebeler, öğrenciler, aileler ve yatırımcılar için cazip hale getiriyor. Ancak Portekiz’de uzun süreli yaşamak isteyen AB dışı ülke vatandaşlarının, 90 günü aşan kalışlar için oturum izni alması gerekiyor. AB, AEA ülkeleri ve İsviçre vatandaşları için vize şartı bulunmasa da üç aydan uzun kalışlarda yerel belediyeye kayıt yaptırılması gerekiyor.

Oturum izni kimler için zorunlu? Portekiz’de 90 günden uzun süre kalmak isteyen AB dışı ülke vatandaşlarının oturum izni başvurusu yapması gerekiyor. Bu izin, kişinin ülkede yasal olarak ikamet etmesini sağlıyor ve sağlık, eğitim, çalışma gibi birçok alana erişim için temel statü niteliği taşıyor. AB vatandaşları ise Portekiz’de üç aydan uzun süre kalmaları halinde belediyeden “Certificado de Registo de Cidadão da União Europeia” adlı kayıt belgesini almak zorunda. Geçici ve kalıcı oturum arasındaki fark ne? Portekiz’de oturum sistemi genel olarak ikiye ayrılıyor: geçici oturum ve kalıcı oturum. Geçici oturum, ülkeye yeni yerleşen yabancılar için ilk aşama olarak görülüyor. İlk oturum izni genellikle bir yıl süreyle veriliyor. Daha sonra şartların devam etmesi halinde iki yıllık dönemler halinde yenilenebiliyor.

Başvuru sahibinin düzenli gelir, uygun konut ve ciddi adli sicil sorunu bulunmaması gibi şartları karşılaması gerekiyor. Kalıcı oturum ise genellikle ülkede beş yıl boyunca kesintisiz ve yasal ikamet eden kişilere veriliyor. Kalıcı oturum sahipleri, Portekiz vatandaşlarına yakın haklardan yararlanabiliyor. Ancak ulusal seçimlerde oy kullanma ve bazı kamu görevlerinde bulunma gibi haklar bu kapsama dahil edilmiyor.

Portekiz’de oturum almanın başlıca yolları Portekiz, farklı yaşam ve çalışma durumlarına göre birden fazla oturum yolu sunuyor. Bunlar arasında çalışma, eğitim, aile birleşimi ve yatırım temelli başvurular öne çıkıyor.

Çalışma yoluyla oturum Portekiz’de bir işverenle iş sözleşmesi yapan yabancılar, çalışma temelli oturum iznine başvurabiliyor. Bu süreçte iş teklifinin Portekiz makamları tarafından onaylanması gerekiyor. Onay sonrası kişi önce oturum vizesi alıyor, Portekiz’e giriş yaptıktan sonra ise bu vizeyi oturum iznine çevirebiliyor. Bu yol özellikle bilişim, mühendislik, sağlık, turizm ve hizmet sektörlerinde çalışan profesyoneller için tercih ediliyor.

Pasif gelir... D7 vizesi D7 vizesi, Portekiz’de yerel bir işte çalışmadan kendisini geçindirebilecek düzenli gelire sahip kişiler için tasarlanıyor. Bu gelir; emekli maaşı, kira geliri, temettü ya da aktif olarak çalışmadan elde edilen başka düzenli gelirlerden oluşabiliyor.

Eğitim yoluyla oturum Portekiz’de tanınmış bir üniversiteye veya eğitim kurumuna kabul edilen yabancı öğrenciler de eğitim temelli oturum izni alabiliyor. Bu izin, öğrencinin eğitim süresi boyunca ülkede yasal olarak kalmasına imkân tanıyor. Bazı durumlarda yarı zamanlı çalışma hakkı da sağlayabiliyor. Eğitimini tamamlayan öğrenciler, belirli koşullar altında iş aramak veya girişim kurmak için Portekiz’de kalmaya devam edebiliyor.

Aile birleşimi yoluyla oturum Portekiz’de yasal oturumu bulunan kişilerin yakın aile üyeleri de aile birleşimi kapsamında oturum başvurusu yapabiliyor. Bu kapsama eşler, bakmakla yükümlü olunan çocuklar ve bazı durumlarda bakıma muhtaç ebeveynler girebiliyor. Başvuru için Portekiz’de yaşayan kişinin ailesini geçindirebilecek gelir düzeyine ve uygun konuta sahip olduğunu göstermesi gerekiyor.

Yatırım yoluyla oturum Portekiz’in yatırım temelli oturum programı, özellikle yüksek gelir grubundaki kişiler için dikkat çeken seçeneklerden biri olmayı sürdürüyor. Ancak ülkede daha önce yoğun ilgi gören gayrimenkul yatırımı artık Golden Visa kapsamında uygun yatırım türleri arasında yer almıyor. 2023’ten itibaren program daha çok kültürel projeler, bilimsel araştırmalar ve Portekiz’deki şirketlere yatırım gibi alanlara yöneldi. Yatırım tutarları başvuru türüne göre genellikle 250 bin ila 500 bin euro arasında değişebiliyor.

Portekiz neden tercih ediliyor? Portekiz, Avrupa’da yaşam kurmak isteyenler için ulaşılabilir oturum yolları sunmasıyla öne çıkıyor. Ancak ülkedeki idari süreçlerin uygulamada yavaş ilerleyebildiği belirtiliyor. Bu nedenle başvuru yapacak kişilerin belgelerini eksiksiz hazırlaması, vize ve oturum sürecini zamanında başlatması önem taşıyor. 2026 itibarıyla Portekiz; emekliler, dijital göçebeler, öğrenciler, aileler ve yatırımcılar için Avrupa’daki en cazip yerleşim alternatiflerinden biri olarak görülmeye devam ediyor.

