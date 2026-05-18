Portekiz’de oturum izni nasıl alınır? İşte başvuru şartları ve yasal yollar

Portekiz’de oturum izni nasıl alınır? 2026 başvuruları için öne çıkan yollar Avrupa’da yaşamak isteyen yabancılar için Portekiz, 2026’da da en çok ilgi gören ülkeler arasında yer alıyor. Ilıman iklimi, kıyı şehirleri, güvenli yaşam koşulları ve Avrupa Birliği içindeki konumu, ülkeyi özellikle emekliler, dijital göçebeler, öğrenciler, aileler ve yatırımcılar için cazip hale getiriyor. Ancak Portekiz’de uzun süreli yaşamak isteyen AB dışı ülke vatandaşlarının, 90 günü aşan kalışlar için oturum izni alması gerekiyor. AB, AEA ülkeleri ve İsviçre vatandaşları için vize şartı bulunmasa da üç aydan uzun kalışlarda yerel belediyeye kayıt yaptırılması gerekiyor.