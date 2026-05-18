Portekiz’de oturum izni nasıl alınır? İşte başvuru şartları ve yasal yollar

Oturum izni kimler için zorunlu? Portekiz’de 90 günden uzun süre kalmak isteyen AB dışı ülke vatandaşlarının oturum izni başvurusu yapması gerekiyor. Bu izin, kişinin ülkede yasal olarak ikamet etmesini sağlıyor ve sağlık, eğitim, çalışma gibi birçok alana erişim için temel statü niteliği taşıyor. AB vatandaşları ise Portekiz’de üç aydan uzun süre kalmaları halinde belediyeden “Certificado de Registo de Cidadão da União Europeia” adlı kayıt belgesini almak zorunda. Geçici ve kalıcı oturum arasındaki fark ne? Portekiz’de oturum sistemi genel olarak ikiye ayrılıyor: geçici oturum ve kalıcı oturum. Geçici oturum, ülkeye yeni yerleşen yabancılar için ilk aşama olarak görülüyor. İlk oturum izni genellikle bir yıl süreyle veriliyor. Daha sonra şartların devam etmesi halinde iki yıllık dönemler halinde yenilenebiliyor.