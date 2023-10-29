  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye için kötü haberi verdi! Önümüzdeki haftaya dikkat çekti... Bakın ne olacak!

Icardi'nin eşi Wanda Nara itiraf etti: O cevabı duyurdu, herkes şaştı kaldı

Sizin de başınıza geliyor mu? Tatlı yedikten sonra su içmek mi istiyorsunuz?

Beyaz saçları yok eden saç dökülmesini durduran bitkisel kür: Saçlarınız kökünden fışkıracak!

Türkiye’ye bir paye daha! Kırgızistan ordusunda büyük sürpriz!

Mahkemeden emsal karar geldi! Kiracı bu kez haksız sayıldı: Flaş hamle...

Abdullah Avcı bir ilke imza attı! Bu sezon ilk defa yaşanıyor! Fırtınaseverler şaşkın...

Beşiktaş'ın yeni Lens'i hayırlı olsun! Böyle bir yönetim işte böyle sonucu...

Okan Buruk'a şok itiraf! Ağızlar bir karış açık kaldı: Yönetimi yıkan haber geldi...
Gündem
4
Piyasayı didik didik etseniz de daha ucuzu yok! Sonraya bırakan, kafasını duvarlara vurur! O araçların şok eden fiyat listesi açıklandı

2023-10-29 17:04:20
Piyasayı didik didik etseniz de daha ucuzu yok! Sonraya bırakan, kafasını duvarlara vurur! O araçların şok eden fiyat listesi açıklandı

Türkiye'nin en çok tercih edilen araç modelleri arasında yer alan Fiat ve Hyundai SUV model araçlarıyla tüm dikkatleri üzerinde topluyor. Hem SUV model aracım olsun hem de cebimden az para çıksın diyenler mutlaka göz atsın. İşte fiyat listesi… Hyundai ve Fiat otomobil markaları Ekim ayı fiyat listeleri ile tüm dikkatleri üzerinde topluyor. Hyundai Bayon ve Fiat Egea model araçlar piyasada en çok tercih edilen modeller arasında yer almaktadır. Araç almak isteyenler Hummalı bir arayışa devam ederken en uygun SUV model araçlar belli oldu. İşte fiyat listesi…

#1
Foto - Piyasayı didik didik etseniz de daha ucuzu yok! Sonraya bırakan, kafasını duvarlara vurur! O araçların şok eden fiyat listesi açıklandı

HYUNDAİ BAYON FİYAT LİSTESİ Hyundai model araç almak isteyenler güncel fiyat listelerini merak ediyor. Hyundai tarafından 26 ekim 2023 tarihinde yayınlanan Bayon su fiyat listesi belli oldu. Farklı versiyonları ile dikkat çeken araç fiyatları şu şekildedir: Versiyonu: 1.4 MPI 100 PS Jump. Yakıt Tipi: Benzin. Şanzıman Tipi: Manuel. Fiyatı: 915.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 915.000 TL. Versiyonu: 1.4 MPI 100 PS Jump. Yakıt Tipi: Benzin. Şanzıman Tipi: Otomatik. Fiyatı: 950.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 950.000 TL.

#2
Foto - Piyasayı didik didik etseniz de daha ucuzu yok! Sonraya bırakan, kafasını duvarlara vurur! O araçların şok eden fiyat listesi açıklandı

Versiyonu: 1.4 MPI 100 PS Style. Yakıt Tipi: Benzin. Şanzıman Tipi: Otomatik. Fiyatı: 1.005.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.005.000 TL. Versiyonu: 1.4 MPI 100 PS Elite. Yakıt Tipi: Benzin. Şanzıman Tipi: Otomatik. Fiyatı: 1.110.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.050.000 TL. Versiyonu: 1.0 T-GDI 100 PS Style. Yakıt Tipi: Benzin. Şanzıman Tipi: DCT. Fiyatı: 1.075.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.045.000 TL.

#3
Foto - Piyasayı didik didik etseniz de daha ucuzu yok! Sonraya bırakan, kafasını duvarlara vurur! O araçların şok eden fiyat listesi açıklandı

FİAT EGEA CROSS FİYAT LİSTESİ Fiat Egea Cross modeli ile tüm dikkatleri üzerinde topluyor. 26 ekim 2023 tarihli güncel fiyat listesinde yer alan rakamlar şu şekildedir: Versiyonu: 1.4 Fire 95 HP. Donanımı: Street. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Benzinli. Fiyatı: 835.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 825.900 TL. Versiyonu: 1.3 M.Jet 95 HP. Donanımı: Street. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Dizel. Fiyatı: 980.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 970.900 TL. Versiyonu: 1.6 M.Jet 130 HP DCT. Donanımı: Street. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Dizel. Fiyatı: 1.104.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.094.900 TL. Versiyonu: 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT. Donanımı: Street. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli. Fiyatı: 1.236.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.226.900 TL.

Erdoğan'ın çıkışının ardından Netanyahu'dan dikkat çeken açıklama.
Gündem

Erdoğan'ın çıkışının ardından Netanyahu'dan dikkat çeken açıklama. "İsrail'i savaş suçlusu ilan ediyoruz" demişti

İsrail Başbakanı Netanyahu, Cumhurbakanı Erdoğan'a atıfta bulunmadan, "Bizi savaş suçları işlemekle itham etmeyin, bu ikiyüzlülüktür. Biz dü..
Siyonistler bir avuç mücahid karşısında çaresiz kaldı
Dünya

Siyonistler bir avuç mücahid karşısında çaresiz kaldı

Terör devleti İsrail, cuma gece ileri teknolojik imkanlarla Gazze’nin dünya ile bütün iletişimi keserek başlattığı kara saldırısında tam bir..
Fransa'dan İsrail'e 'hiç beklenmeyen' Yahudi işgalci çağrısı!
Dünya

Fransa'dan İsrail'e 'hiç beklenmeyen' Yahudi işgalci çağrısı!

Fransa Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin, Filistinlilere yönelik artan şiddetinin kabul edilemez old..
100 yıl geçti hastalıklı zihniyet değişmedi
Gündem

100 yıl geçti hastalıklı zihniyet değişmedi

Mustafa Kemal’i dogmalaştıran kemalistler, her yıl yaptıkları rezil ayinlerine yine çocukları alet etmekten geri durmadı. Bu kez Antalya Gaz..
Biz hiç farkında olmadık ama Barış Manço Türk tarihi ve kültürünü 69 şarkının içine tek tek gizlemiş

Biz hiç farkında olmadık ama Barış Manço Türk tarihi ve kültürünü 69 şarkının içine tek tek gizlemiş
Türk inşaat şirketi duyurdu: Stadyum Yolunda anlaşma tamam! Tamamen 5 ayda bitecek!
Ekonomi

Türk inşaat şirketi duyurdu: Stadyum Yolunda anlaşma tamam! Tamamen 5 ayda bitecek!

Türkiye'nin inşaat şirketlerinden Musi İnşaat ve Karacayol İnşaat ortaklığı ticaret hacmini büyütmeye yönelik atılan önemli bir adımı duyurd..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23