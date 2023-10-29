Piyasayı didik didik etseniz de daha ucuzu yok! Sonraya bırakan, kafasını duvarlara vurur! O araçların şok eden fiyat listesi açıklandı

Türkiye'nin en çok tercih edilen araç modelleri arasında yer alan Fiat ve Hyundai SUV model araçlarıyla tüm dikkatleri üzerinde topluyor. Hem SUV model aracım olsun hem de cebimden az para çıksın diyenler mutlaka göz atsın. İşte fiyat listesi… Hyundai ve Fiat otomobil markaları Ekim ayı fiyat listeleri ile tüm dikkatleri üzerinde topluyor. Hyundai Bayon ve Fiat Egea model araçlar piyasada en çok tercih edilen modeller arasında yer almaktadır. Araç almak isteyenler Hummalı bir arayışa devam ederken en uygun SUV model araçlar belli oldu. İşte fiyat listesi…