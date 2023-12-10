Pastanedeki gibi kabarık poğaçalar yapmak aslında çok kolay! Balon gibi kabaracak! Pastacıların poğaça sırrı meğer buymuş

Hamur işi yapmayı çok seviyorsunuz fakat ne yaparsanız yapın istediğiniz gibi kabarmıyor mu? Evinizde pastanedeki gibi kabarık poğaçalar yapmak aslında çok kolay işte sırrı... Poğaça, kahvaltıların ve çay saatlerinin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olarak tüketiliyor. Farklı çeşitleri, pratik tariflerle çabuk yapılabilir olması poğaçayı kahvaltı sofralarının, özel gün sofralarının baş tacı haline getiriyor. Peki istediğiniz gibi kabarık ve lezzetli poğaçaları nasıl hazırlayabilirsiniz. İşte tarifi...