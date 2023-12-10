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Pastanedeki gibi kabarık poğaçalar yapmak aslında çok kolay! Balon gibi kabaracak! Pastacıların poğaça sırrı meğer buymuş

2023-12-10 14:52:58
Pastanedeki gibi kabarık poğaçalar yapmak aslında çok kolay! Balon gibi kabaracak! Pastacıların poğaça sırrı meğer buymuş

Hamur işi yapmayı çok seviyorsunuz fakat ne yaparsanız yapın istediğiniz gibi kabarmıyor mu? Evinizde pastanedeki gibi kabarık poğaçalar yapmak aslında çok kolay işte sırrı... Poğaça, kahvaltıların ve çay saatlerinin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olarak tüketiliyor. Farklı çeşitleri, pratik tariflerle çabuk yapılabilir olması poğaçayı kahvaltı sofralarının, özel gün sofralarının baş tacı haline getiriyor. Peki istediğiniz gibi kabarık ve lezzetli poğaçaları nasıl hazırlayabilirsiniz. İşte tarifi...

#1
Foto - Pastanedeki gibi kabarık poğaçalar yapmak aslında çok kolay! Balon gibi kabaracak! Pastacıların poğaça sırrı meğer buymuş

BALON GİBİ KABARACAK POĞAÇA TARİFİ 1 su bardağı ılık su Yarım su bardağı sıvı yağ 1 adet yumurta akı (sarısı üzeri için ayıralım) 1, 5 yemek kaşığı toz şeker Yarım tatlı kaşığı tuz 1 yemek kaşığı instant maya (yarım paket) 5 su bardağı un

#2
Foto - Pastanedeki gibi kabarık poğaçalar yapmak aslında çok kolay! Balon gibi kabaracak! Pastacıların poğaça sırrı meğer buymuş

Yapılışı Süt olmadan da kabarık poğaça yapmak için yapmanız gerekenler şöyle: Öncelikle hamuru için 1 su bardağı ılık su, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 yumurtanın akı, 1,5 yemek kaşığı toz şeker ve yarım tatlı kaşığı tuzu uygun bir karıştırma kabına alın. Tel çırpıcı ile malzemeleri çırpın. Ardından yarım paket instant mayayı ve unu yavaş yavaş yoğurma kabına ekleyerek hamuru yoğurun. Hamur toparlandıktan sonra üzerini streç filmle kapayın. Temiz bir örtüyü örterek ılık bir ortamda 1 saat boyunca mayalanmaya bırakın.

#3
Foto - Pastanedeki gibi kabarık poğaçalar yapmak aslında çok kolay! Balon gibi kabaracak! Pastacıların poğaça sırrı meğer buymuş

Sürenin sonunda mayalanan hamuru un serptiğiniz tezgaha alın. Şöyle bir tekrardan yoğurarak toparlayın. Ardından hamuru 12 parça olacak şekilde bölün. Elde ettiğiniz her bir hamur parçasını içe doğru toparlayın. Elimizde yuvarlayarak beze haline getirin. Şekillendirdiğiniz poğaçaları fırın tepsisine aralıklı olarak dizin ve yaklaşık 20 dakika boyunca tepsi mayası için bekletin.

#4
Foto - Pastanedeki gibi kabarık poğaçalar yapmak aslında çok kolay! Balon gibi kabaracak! Pastacıların poğaça sırrı meğer buymuş

Tepsi mayasının ardından hamurların üzerine ayırdığınız yumurta sarısını çırparak bir fırça yardımıyla sürün. Son olarak poğaçaların üzerine çatalın ucuyla çizikler atın. Dilerseniz susam, çörek otu ya da haşhaş serpebilirsiniz. 180 derece fırında, fansız ayarda 25 dakika boyunca poğaçaları pişmeye bırakın. Altı üstü güzelce kızaran poğaçalarınız servise hazır. Afiyet olsun!

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