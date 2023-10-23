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Dünya
17
Paris Filistin için ayağa kalktı

2023-10-23 01:55:00
Paris Filistin için ayağa kalktı

Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelen on binlerce kişi İsrail-Filistin çatışmasında ateşkes çağrısı yaptı.

#1
Foto - Paris Filistin için ayağa kalktı

Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan 30 binden fazla kişi Filistin'e destek için gösteri düzenledi.

#2
Foto - Paris Filistin için ayağa kalktı

"Yaşasın Filistin", "İsrail defol, Filistin sana ait değil" ve "İsrail katil, Macron (Fransa Cumhurbaşkanı) suç ortağı" sloganları atan göstericiler, "Şu anda çocuklar ölüyor", "Özgür Filistin", "Soykırımı durdurun" yazılı dövizler taşıdı.

#3
Foto - Paris Filistin için ayağa kalktı

Filistin bayraklarını dalgalandıran göstericiler, İsrail-Filistin çatışmasında ateşkes çağrısı yaptı.

#4
Foto - Paris Filistin için ayağa kalktı

Bazı göstericiler, İsrail'in bombardımanında yaşamlarını yitiren çocukları temsilen üzerinde kırmızı boya bulunan beyaz örtülü oyuncak bebekler taşıdı.

#5
Foto - Paris Filistin için ayağa kalktı

Fransız hükümetinin Filistin'e destek gösterilerini engelleme çabalarına tepki gösteren kalabalık, hayatını kaybeden Filistinliler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

#6
Foto - Paris Filistin için ayağa kalktı

Organizatörler, Fransa'nın önde gelen siyasetçilerinden Jean-Luc Melenchon ve Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Meclis Grup Başkan Vekili Mathilde Panot gibi isimlerin de yer aldığı gösteriye on binlerce kişinin katıldığını duyurdu.

#7
Foto - Paris Filistin için ayağa kalktı

Göstericilerden 20 yaşındaki Safiye Dhebhire, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin’e destek için burada olduğunu belirterek, Filistin'in Filistinlilere ait olduğunu vurguladı.

#8
Foto - Paris Filistin için ayağa kalktı

Lübnan asıllı Karine Badr de Fransa'nın İsrail-Filistin çatışmasındaki siyasi tutumunu eleştirdi.

#9
Foto - Paris Filistin için ayağa kalktı

Fransız medya kuruluşlarının Gazzelilerin başına gelenleri görmezden geldiği yorumunu yapan Badr, Fransız basının, Filistin halkının 75 yıldır yaşadıklarını es geçerek son 15 günde olup bitene odaklandığını ifade etti. Kaynak: AA

#10
Foto - Paris Filistin için ayağa kalktı

#11
Foto - Paris Filistin için ayağa kalktı

#12
Foto - Paris Filistin için ayağa kalktı

#13
Foto - Paris Filistin için ayağa kalktı

#14
Foto - Paris Filistin için ayağa kalktı

#15
Foto - Paris Filistin için ayağa kalktı

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Foto - Paris Filistin için ayağa kalktı

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