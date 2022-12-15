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Yaşam
10
Parçalanan Tofaş'tan sağ çıktı!

2022-12-15 18:24:21
Parçalanan Tofaş'tan sağ çıktı!

Samsun'da önce tıra ardından da çam ağacına çarparak parçalanan Tofaş marka otomobilde bulunan sürücü kazayı ağır yaralı olarak atlattı.

#1
Foto - Parçalanan Tofaş'tan sağ çıktı!

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolunun 20. kilometresi Hacıömerli mevkisinde sabah saat 06.30 sıralarında meydana geldi.

#2
Foto - Parçalanan Tofaş'tan sağ çıktı!

Edinilen bilgiye göre, Ersin K.(28) idaresindeki 61 LA 458 plakalı Tofaş Doğan SLX marka/model otomobil aynı istikamete seyir halinde olan İbrahim B. yönetimindeki 55 ASG 97 çekici ve 33 EBJ 70 dorse plakalı kömür yüklü tırın dorsesinin sol kösesinde çarpıp yoldan çıkarak su kanalında 250 metre ilerledikten sonra çam ağacına çarptı.

#3
Foto - Parçalanan Tofaş'tan sağ çıktı!

Parçalanan otomobilde bulunan sürücü Ersin K. ağır yaralandı.

#4
Foto - Parçalanan Tofaş'tan sağ çıktı!

Yaralı sürücü ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

#5
Foto - Parçalanan Tofaş'tan sağ çıktı!

Otomobil sürücüsünün geçen ay 'alkolü araç kullanmak' suçundan ehliyetine 6 ay süreyle el konulduğu öğrenildi.

#6
Foto - Parçalanan Tofaş'tan sağ çıktı!

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

#7
Foto - Parçalanan Tofaş'tan sağ çıktı!

Kaza yerinden kareler...

#8
Foto - Parçalanan Tofaş'tan sağ çıktı!

Kaza yerinden kareler...

#9
Foto - Parçalanan Tofaş'tan sağ çıktı!

Kaza yerinden kareler...

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