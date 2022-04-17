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Hayat-Aktüel
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Otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var

2022-04-17 11:58:51
Otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var

Eskişehir'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

#1
Foto - Hamit Çalışkan idaresindeki 16 AJT 511 plakalı otomobil, Eskişehir-Ankara kara yolunun 4. kilometresinde şarampole devrildi.

Hamit Çalışkan idaresindeki 16 AJT 511 plakalı otomobil, Eskişehir-Ankara kara yolunun 4. kilometresinde şarampole devrildi.

#2
Foto - Kazada yaralanan sürücü Hamit Çalışkan ile araçta yolcu olarak bulunan biri bebek 5 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazada yaralanan sürücü Hamit Çalışkan ile araçta yolcu olarak bulunan biri bebek 5 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

#3
Foto - Tedavi altına alınan 6 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Tedavi altına alınan 6 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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