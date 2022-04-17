2022-04-17 11:58:51 Otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var
Eskişehir'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Eskişehir'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Hamit Çalışkan idaresindeki 16 AJT 511 plakalı otomobil, Eskişehir-Ankara kara yolunun 4. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Hamit Çalışkan ile araçta yolcu olarak bulunan biri bebek 5 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan 6 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23